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Investigado desde 2022

Homem que vendia armas e drogas para traficantes é preso em Guarapari

Ao longo da investigação, outras prisões foram efetuadas, incluindo a apreensão de uma pistola que havia sido negociada por ele com um de seus clientes
Caroline Freitas

Caroline Freitas

Publicado em 

19 set 2024 às 19:02

Publicado em 19 de Setembro de 2024 às 19:02

Preso em Guarapari, Otávio Viera Santana Couto era investigado por tráfico de armas e de drogas
Preso em Guarapari, Otávio Viera Santana Couto era investigado por tráfico de armas e de drogas Crédito: Divulgação/PCES
Um homem de 27 anos, investigado desde 2022 por tráfico de armas e de drogas, foi preso em Guarapari durante um cerco policial no bairro Perocão. Levantamentos apontaram que, além da venda de entorpecentes, Otávio Viera Santana Couto, atuava como intermediador de armas de fogo, inclusive de alto calibre e fornecia as mercadorias para traficantes, segundo a Polícia Civil.
As investigações que levaram à prisão de Couto foram iniciadas em 22 de agosto de 2022, no bairro Aribiri, em Vila Velha. Na ocasião, um homem de 34 anos foi preso e um fuzil calibre 5,56, que é de uso restrito e seria usado em confrontos com policiais militares, foi apreendido.
Couto foi apontado como corresponsável pela venda dessa arma, que havia sido adquirida legalmente por um Caçador, Atirador Esportivo ou Colecionador (CAC). Ele chegou a ser preso anteriormente, mas foi solto pouco tempo depois. Durante a prisão, inclusive, ele quebrou seu smartphone na tentativa de destruir provas, mas a Delegacia Especializada em Armas, Munições e Explosivos (Desarme) conseguiu recuperar os dados com autorização judicial.
A nova prisão aconteceu em 27 de agosto, em uma ação da Desarme, com o apoio da Polícia Militar, mas foi divulgada somente na tarde desta quinta-feira (19).
Ao longo da investigação, outras prisões foram efetuadas, incluindo a apreensão de uma pistola que havia sido negociada por ele com um de seus clientes. Segundo a polícia, além da venda de armas, Couto ainda fornecia drogas ilícitas, como crack e maconha, a outros traficantes. Um deles foi preso no Bairro Kubitschek, em posse de uma grande quantidade de maconha, após negociar com criminosos. 
A reportagem tenta localizar a defesa do homem preso. O espaço segue aberto para manifestação.

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