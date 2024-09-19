Dois homens são baleados e dois jovens acabam presos em praça na Serra

Dois homens são baleados em Jacaraípe, na Serra Crédito: Yago Araújo

Dois homens, de 27 e 29 anos, foram baleados na Praça Encontro das Águas, no bairro Jacaraípe, na Serra , na madrugada desta quinta-feira (19). Segundo a Polícia Militar , eles relataram que um indivíduo saiu debaixo de uma ponte e atirou contra eles, fugindo em seguida. As vítimas foram socorridas ao Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves, no mesmo município.

Um dos baleados foi atingido de raspão no dedo da mão esquerda e na panturrilha, e o outro levou tiro de raspão nas costas e foi baleado ainda na panturrilha. A PM consultou sistema e informou que as vítimas não têm passagens pela polícia. Não há informações sobre motivação do crime.

Polícia Civil disse que o caso seguirá sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Serra. Até a publicação desta matéria, nenhum suspeito foi detido.

Perseguição no mesmo local

Pouco antes de ser acionada para ir ao hospital onde estavam as duas vítimas baleadas, a Polícia Militar recebeu chamado para uma ocorrência na mesma região, em Jacaraípe, onde acontecia um encontro de motociclistas, que estariam realizando manobras perigosas. Quando os militares estavam se deslocando para o local, foram informados de que vários disparos de arma de fogo haviam sido efetuados na Praça Encontro das Águas – local onde os homens foram atingidos por tiros. No entanto, quando chegaram no endereço, os condutores fugiram de moto em alta velocidade, se dispersando.

Os policiais conseguiram acompanhar um dos veículos, que tentava fugir passando pelas calçadas em alta velocidade e dirigindo na contramão, conforme boletim de ocorrência da PM. Já na Estância Monazítica, ainda na Serra, quando o motociclista tentativa fugir dos militares, passando entre a viatura e o acostamento, ele acabou colidindo com a porta da frente do carro da polícia. Ainda assim, o motociclista e o carona tentaram fugir a pé, mas foram detidos.

O condutor da moto, de 26 anos, não tinha Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e o veículo estava com os documentos atrasados. Já contra o jovem de 18 anos que estava na garupa, os policiais constataram um mandado de busca e apreensão expedido pela 2ª Vara da Infância e Juventude da Serra.

Segundo a Polícia Civil, informa que os dois suspeitos foram autuados em flagrante por resistência à ação policial, desobediência à ação policial, por adulteração veicular e por participar, na direção de veículo automotor, em via pública, de corrida, disputa ou competição automobilística, ou ainda de exibição ou demonstração de perícia em manobra de veículo automotor, não autorizada pela autoridade competente, gerando situação de risco à incolumidade pública ou privada.

A Polícia Civil disse que o suspeito de 26 anos também responderá por dirigir sem CNH. Os dois foram encaminhados para o Centro de Triagem de Viana (CTV). Questionada sobre a possível relação entre as duas ocorrências, a corporação não respondeu.