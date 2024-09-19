PF investiga no ES crime de pornografia infantil descoberto na Europa

A Polícia Federal apreendeu um celular por suspeita de conter material de imagens de violência sexual contra crianças e adolescentes durante a Operação Minerva II, deflagrada na manhã desta quinta-feira (19), em Mantenópolis, no Noroeste do Espírito Santo. O caso foi encaminhado pela Interpol – Organização Internacional de Polícia Criminal, após investigações realizadas em ação na Suécia, identificando que o conteúdo, compartilhado em um aplicativo de mensagens na Europa, era possivelmente produzido no Brasil.
A Operação Vidar, na Suécia, teve foco em usuários que produzem e compartilham imagens de abuso sexual infantil em grupos do aplicativo de mensagens Wickr. Diante disso, a polícia internacional solicitou a apuração em âmbito nacional.
Segundo a PF, a ação aconteceu em cumprimento ao mandado de busca e apreensão expedido pela 1ª Vara Federal de Colatina, visando reprimir crimes de divulgação de abuso sexual infantojuvenil pela internet. O celular estava com uma mulher investigada pelos crimes previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente (Ecriad), que são:
- Produzir ou reproduzir pornografia infanto-juvenil;
- Aquisição, posse ou armazenamento deste conteúdo;
- Disponibilização, compartilhamento ou publicação de materiais.
A Polícia Federal informou que as investigações prosseguem, sendo conduzidas pelos policiais federais da Delegacia de Repressão aos Crimes Cibernéticos da Polícia Federal, para comprovar a participação da investigada e de outros suspeitos que atuam na rede mundial de computadores.