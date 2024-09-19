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Operação Minerva II

PF investiga no ES crime de pornografia infantil descoberto na Europa

Corporação disse que investigações começaram após operação na Suécia descobrir conteúdo de pornografia infantojuvenil que teriam sido produzidos no Brasil
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 set 2024 às 11:03

Publicado em 19 de Setembro de 2024 às 11:03

Ação da PF aconteceu na cidade de Mantenópolis
Ação da PF aconteceu na cidade de Mantenópolis Crédito: Divulgação/PF
Polícia Federal apreendeu um celular por suspeita de conter material de imagens de violência sexual contra crianças e adolescentes durante a Operação Minerva II, deflagrada na manhã desta quinta-feira (19), em Mantenópolis, no Noroeste do Espírito Santo. O caso foi encaminhado pela Interpol – Organização Internacional de Polícia Criminal, após investigações realizadas em ação na Suécia, identificando que o conteúdo, compartilhado em um aplicativo de mensagens na Europa, era possivelmente produzido no Brasil.
A Operação Vidar, na Suécia, teve foco em usuários que produzem e compartilham imagens de abuso sexual infantil em grupos do aplicativo de mensagens Wickr. Diante disso, a polícia internacional solicitou a apuração em âmbito nacional.
Segundo a PF, a ação aconteceu em cumprimento ao mandado de busca e apreensão expedido pela 1ª Vara Federal de Colatina, visando reprimir crimes de divulgação de abuso sexual infantojuvenil pela internet. O celular estava com uma mulher investigada pelos crimes previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente (Ecriad), que são:
  • Produzir ou reproduzir pornografia infanto-juvenil; 
  • Aquisição, posse ou armazenamento deste conteúdo;
  • Disponibilização, compartilhamento ou publicação de materiais.
A Polícia Federal informou que as investigações prosseguem, sendo conduzidas pelos policiais federais da Delegacia de Repressão aos Crimes Cibernéticos da Polícia Federal, para comprovar a participação da investigada e de outros suspeitos que atuam na rede mundial de computadores.

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