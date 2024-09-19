PF investiga no ES crime de pornografia infantil descoberto na Europa

A Operação Vidar, na Suécia, teve foco em usuários que produzem e compartilham imagens de abuso sexual infantil em grupos do aplicativo de mensagens Wickr. Diante disso, a polícia internacional solicitou a apuração em âmbito nacional.

A Polícia Federal informou que as investigações prosseguem, sendo conduzidas pelos policiais federais da Delegacia de Repressão aos Crimes Cibernéticos da Polícia Federal, para comprovar a participação da investigada e de outros suspeitos que atuam na rede mundial de computadores.