Polícia do ES prende 7 por incêndios criminosos e instaura 26 inquéritos

Um jovem de 27 anos morreu após ser atropelado por dois veículos na BR 101, na altura do km 94, em Jaguaré, no Norte do Espírito Santo, na noite de terça-feira (14). Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente aconteceu por volta das 18h. Os indícios apontam que o pedestre foi atingido primeiro por uma motocicleta e, em seguida, por uma carreta. O nome da vítima não foi divulgado.
Ainda de acordo com a PRF, o motociclista, de 56 anos, e o caminhoneiro, de 47, permaneceram no local e prestaram os esclarecimentos necessários às autoridades. Durante os trabalhos da perícia, a pista ficou parcialmente interditada, com o trânsito fluindo pelo acostamento, na lateral do trevo. Segundo a Ecovias Capixaba, concessionária responsável pela administração do trecho, a via foi totalmente liberada por volta das 21h26.
A reportagem de A Gazeta procurou a Polícia Civil para obter mais informações sobre o caso, mas não houve retorno até a última atualização desta matéria.