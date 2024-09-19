Polícia do ES prende 7 por incêndios criminosos e instaura 26 inquéritos

Uma das prisões aconteceu em Domingos Martins; vegetação ficou destruída Crédito: Polícia Civil

O subsecretário de Estado de Inteligência, Romualdo Gianordoli, disse que a crise climática contribui para a ocorrência do fogo, mas o governo do Estado tem trabalhado para identificar quais incêndios surgiram a partir de um ato criminoso. Segundo ele, 26 inquéritos foram instaurados no Espírito Santo e investigam a possibilidade de crimes.

"A queima é proibida em período de estiagem. Além da fiscalização feita pelo governo o Estado, precisamos da conscientização de todos. É importante que as pessoas saibam disso", afirmou o subsecretário.

Pessoas presas em flagrante:

No dia 5 de junho, em Colatina , um homem foi preso após assumir que colocou fogo num resto de obra



, um homem foi preso após assumir que colocou fogo num resto de obra No dia 28 de junho, em Nova Venécia , um homem foi encaminhado à delegacia após um incêndio, que teria sido acidental. Ele pagou fiança e foi liberado



, um homem foi encaminhado à delegacia após um incêndio, que teria sido acidental. Ele pagou fiança e foi liberado No dia 7 de setembro, em Marechal Floriano , um homem promoveu a queima de cultivo, mas o fogo se alastrou. Ele foi preso, mas pagou fiança e foi liberado



, um homem promoveu a queima de cultivo, mas o fogo se alastrou. Ele foi preso, mas pagou fiança e foi liberado No dia 9 de setembro, em São Gabriel da Palha , um homem estava embriagado e ateou fogo em uma vegetação. Ele foi autuado e ficou preso



, um homem estava embriagado e ateou fogo em uma vegetação. Ele foi autuado e ficou preso No dia 10 de setembro, em Domingos Martins , um homem foi preso após atear fogo em vegetação. Testemunhas viram e o denunciaram. Ele negou, mas acabou preso



, um homem foi preso após atear fogo em vegetação. Testemunhas viram e o denunciaram. Ele negou, mas acabou preso No dia 12 de setembro, em Conceição do Castelo , um homem foi preso em flagrante. Ele disse à polícia que ateou fogo em folhas, mas sem intenção de queimar uma área maior. Ele pagou fiança e foi liberado



, um homem foi preso em flagrante. Ele disse à polícia que ateou fogo em folhas, mas sem intenção de queimar uma área maior. Ele pagou fiança e foi liberado No dia 16 de setembro, em Mimoso do Sul, um homem foi preso após colocar fogo em vegetação. Não pagou fiança e ficou preso



Além das sete prisões em flagrante, houve uma prisão em cumprimento de mandado no dia 27 de julho, em Pancas. A polícia investigou e concluiu que um homem cometeu crime ao atear fogo em uma área no município. Não há nomes dos detidos ou detalhes sobre os valores pagos em fianças após as prisões.