'Golpe da festa': polícia recupera mercadorias desviadas em Aracruz

Mercadorias desviadas em um golpe de estelionato foram recuperadas na última terça-feira (17), durante uma operação da Polícia Civil. O material, avaliado em cerca de R$ 100 mil, foi localizado em um galpão no distrito de Guaraná, em Aracruz, no Norte do Espírito Santo. Empresários da região foram vítimas do crime. Eles contrataram diversos fornecedores para o aluguel de tendas, palcos, mesas, cadeiras, utensílios de cozinha (taças de vidro e talheres) e equipamentos de som, que seriam utilizados em uma grande festa que aconteceria no último fim de semana, sábado (14) e domingo (15).
De acordo com o responsável pela investigação, delegado Rodrigo Henrique Rosa, esses materiais foram entregues e montados na manhã do último dia 13, sexta-feira. No entanto, durante a madrugada de sábado (14), o grupo criminoso retornou ao local, desmontou e retirou todo o material. "Após a denúncia, policiais realizaram diligências e localizaram o material no galpão de um comércio localizado no distrito de Guaraná. O bar anexo ao galpão pertence a um indivíduo, que alegou desconhecer a origem dos produtos e foi intimado a prestar esclarecimentos à polícia", explicou a Polícia Civil, em nota.
Todo o material recuperado foi devidamente restituído ao grupo de empresários lesados. Segundo a Polícia Civil, dois suspeitos já foram identificados. As investigações seguem em andamento.