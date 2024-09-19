'Golpe da festa': polícia recupera mercadorias desviadas em Aracruz

De acordo com o responsável pela investigação, delegado Rodrigo Henrique Rosa, esses materiais foram entregues e montados na manhã do último dia 13, sexta-feira. No entanto, durante a madrugada de sábado (14), o grupo criminoso retornou ao local, desmontou e retirou todo o material. "Após a denúncia, policiais realizaram diligências e localizaram o material no galpão de um comércio localizado no distrito de Guaraná. O bar anexo ao galpão pertence a um indivíduo, que alegou desconhecer a origem dos produtos e foi intimado a prestar esclarecimentos à polícia", explicou a Polícia Civil, em nota.