Tabuazeiro

Denúncia de homem armado em Vitória mobiliza até helicóptero do Notaer

Um helicóptero do Núcleo de Operações e Transporte Aéreo (Notaer) foi utilizado para sobrevoar a região na tentativa de localizar o suspeito. Ninguém foi encontrado

Publicado em 22 de outubro de 2019 às 19:05 - Atualizado há 6 anos

Polícia Militar intensifica patrulhamento em Tabuazeiro, Vitória Crédito: Internauta | A Gazeta

A rotina de moradores e comerciantes do bairro Tabuazeiro, em Vitória, foi alterada nesta terça-feira (22) pela suposta informação de que um homem armado com uma faca estaria ameaçando as pessoas na rua. O boato causou tumulto e um helicóptero do Núcleo de Operações e Transporte Aéreo (Notaer) precisou ser utilizado para sobrevoar a área na tentativa de localizar o suspeito.

A princípio, também circulou a notícia de que esse mesmo homem estaria pedindo aos traficantes que descessem do morro.

A Polícia Militar foi até o local, fez patrulhamentos e intensificou a segurança. Entretanto, nenhum suspeito foi encontrado. Os agentes também não acharam as possíveis vítimas.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta