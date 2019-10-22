Home
Denúncia de homem armado em Vitória mobiliza até helicóptero do Notaer

Um helicóptero do Núcleo de Operações e Transporte Aéreo (Notaer) foi utilizado para sobrevoar a região na tentativa de localizar o suspeito. Ninguém foi encontrado

Karen Benicio

[email protected]

Publicado em 22 de outubro de 2019 às 19:05

 - Atualizado há 6 anos

Polícia Militar intensifica patrulhamento em Tabuazeiro, Vitória Crédito: Internauta | A Gazeta

A rotina de moradores e comerciantes do bairro Tabuazeiro, em Vitória, foi alterada nesta terça-feira (22) pela suposta informação de que um homem armado com uma faca estaria ameaçando as pessoas na rua. O boato causou tumulto e um helicóptero do Núcleo de Operações e Transporte Aéreo (Notaer) precisou ser utilizado para sobrevoar a área na tentativa de localizar o suspeito.

A princípio, também circulou a notícia de que esse mesmo homem estaria pedindo aos traficantes que descessem do morro.

Polícia Militar foi até o local, fez patrulhamentos e intensificou a segurança. Entretanto, nenhum suspeito foi encontrado. Os agentes também não acharam as possíveis vítimas.

