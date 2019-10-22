Denúncia de homem armado em Vitória mobiliza até helicóptero do Notaer

Publicado em 22 de outubro de 2019 às 19:05
- Atualizado há 6 anos
A rotina de moradores e comerciantes do bairro Tabuazeiro, em Vitória, foi alterada nesta terça-feira (22) pela suposta informação de que um homem armado com uma faca estaria ameaçando as pessoas na rua. O boato causou tumulto e um helicóptero do Núcleo de Operações e Transporte Aéreo (Notaer) precisou ser utilizado para sobrevoar a área na tentativa de localizar o suspeito.
A princípio, também circulou a notícia de que esse mesmo homem estaria pedindo aos traficantes que descessem do morro.
A Polícia Militar foi até o local, fez patrulhamentos e intensificou a segurança. Entretanto, nenhum suspeito foi encontrado. Os agentes também não acharam as possíveis vítimas.
Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem.
Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta
A Gazeta integra o