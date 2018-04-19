Denúncia anônima ajuda a prender estuprador no ES

Acusado de abuso sexual de menor é preso na Serra Crédito: Fernando Madeira

Um pescador, 39 anos, foi preso, na manhã desta quinta-feira (19), acusado de estuprar uma menina de 11 anos. A criança foi vítima inúmeras vezes da violência sexual, por cerca de três meses, e uma delas aconteceu em um barco de pesca que pertencia ao criminoso.

A menina era cunhada do pescador. Segundo a polícia, ela e a mãe saíram do Norte do Estado para morar com a irmã da criança, que é casada com o acusado. Desde julho passado, elas moravam com o casal, na Serra.

Os abusos sexuais começaram em setembro. Porém, somente em dezembro o caso chegou ao conhecimento da Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA), por meio de uma denúncia anônima.

Ao recebermos a denúncia, uma equipe nossa procurou o colégio onde a menina estudava e descobriu que ela apresentava um comportamento semelhante aos que vemos em vítimas de abusos, observou o delegado Lorenzo Pazolini, da DPCA.

A criança foi localizada e ouvida por psicólogo, assistente social e um policial. A vítima relatou que era estuprada dentro de casa quando a irmã e a mãe saíam.

Um exame de corpo de delito comprovou que a menina havia sido abusada. Em depoimento, ela disse que o autor era o marido da irmã.

Em razão da gravidade da situação e pelo cunhado fazer ameaças contra a criança e a mãe dela para que negassem os fatos à polícia, solicitamos a prisão, observou o delegado.

Pazolini informou que o mandado de prisão pelo crime de estupro de vulnerável foi cumprido e em nenhum momento o suspeito esboçou reação.

Em depoimento à polícia, o acusado negou os crimes. Eu não fiz nada. Não deveria nem estar preso, afirmou o pescador. Porém, as provas do inquérito levaram o Ministério Público a denunciá-lo.