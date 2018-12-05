Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Crime

Dentista é preso acusado de estuprar menina de 12 anos em Viana

A vítima seguia para a escola, quando foi surpreendida pelo suspeito, no dia 5 de novembro, em Viana

Publicado em 04 de Dezembro de 2018 às 21:05

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 dez 2018 às 21:05
Crédito: Marcos Fernandez | Arquivo
Um dentista de 61 anos foi preso na tarde da última segunda-feira (3) acusado de estuprar uma menina de 12 anos, em Viana. A vítima seguia para a escola, quando foi surpreendida pelo suspeito, no dia 5 de novembro deste ano. 
> Aos 14 anos, menina assalta e diz que dinheiro é pra cuidar da filha
De acordo com o titular de Delegacia de Proteção à Criança e a Adolescente (DPCA), Lorenzo Pazolini, ao seguir para a escola, por volta das 7 horas, a menina foi arrastada para um matagal, onde o dentista praticou o crime.
> Homem é preso suspeito de matar e enterrar a esposa em Vila Velha
A criança chegou em casa aos prantos e ficou com medo de contar para a mãe sobre o ocorrido, pois, segundo a vítima, foi ameaçada pelo homem. Imediatamente, a mulher levou a filha à delegacia para registrar um boletim de ocorrência.
Após as investigações, o dentista foi detido enquanto saía de um consultório odontológico, localizado também em Viana. Ele foi conduzido e, em depoimento à polícia, negou os crimes.
O homem forneceu material genético para identificar se realmente é o autor do crime. Durante o exame de corpo e delito, foi recolhido amostra genética também da vítima, que serão comparadas com as amostras do acusado.
O dentista foi encaminhado ao Centro de Triagem de Viana, onde foi reconhecido pela vítima.
> Bandidos roubam carro do governador eleito Renato Casagrande em Vila Velha

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
Não gosta de se exercitar? Talvez esteja fazendo isso no momento errado do dia
Imagem de destaque
Armas, feminicídio e saúde mental: um debate que precisa de mais seriedade
Vascorrida agita capital capixaba neste domingo
Vascorrida agita capital e leva milhares de torcedores para as ruas

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados