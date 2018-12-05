Dentista é preso acusado de estuprar menina de 12 anos em Viana

Crédito: Marcos Fernandez | Arquivo

Um dentista de 61 anos foi preso na tarde da última segunda-feira (3) acusado de estuprar uma menina de 12 anos, em Viana. A vítima seguia para a escola, quando foi surpreendida pelo suspeito, no dia 5 de novembro deste ano.

Delegacia de Proteção à Criança e a Adolescente (DPCA), Lorenzo Pazolini, ao seguir para a escola, por volta das 7 horas, a menina foi arrastada para um matagal, onde o dentista praticou o crime. De acordo com o titular de),, ao seguir para a escola, por volta das 7 horas, a menina foi arrastada para um matagal, onde o dentista praticou o crime.

A criança chegou em casa aos prantos e ficou com medo de contar para a mãe sobre o ocorrido, pois, segundo a vítima, foi ameaçada pelo homem. Imediatamente, a mulher levou a filha à delegacia para registrar um boletim de ocorrência.

Viana. Ele foi conduzido e, em depoimento à polícia, negou os crimes. Após as investigações, o dentista foi detido enquanto saía de um consultório odontológico, localizado também em. Ele foi conduzido e, em depoimento à polícia, negou os crimes.

O homem forneceu material genético para identificar se realmente é o autor do crime. Durante o exame de corpo e delito, foi recolhido amostra genética também da vítima, que serão comparadas com as amostras do acusado.