Delegado prende três suspeitos com drogas na Praia do Canto

Um professor, uma universitária e um gesseiro foram detidos portando drogas, no final da tarde desta terça-feira (4), na Praia do Canto, em Vitória. A prisão foi realizada pelo delegado Lorenzo Pazolini, que desconfiou dos suspeitos em um carro e os abordou.
Segundo relato do delegado, ele passava pela Avenida Saturnino Rangel Mauro, quando percebeu uma movimentação estranha entre ocupantes de um carro e um motoqueiro. "O carro estava parado quando o motoqueiro se aproximou e pegou uma sacola com os ocupantes do carro, dois homens e uma mulher, por isso fiz a abordagem", contou o delegado.
Pazolini contou que tentou abordar o motoqueiro, que escapou. Ao fazer a abordagem aos suspeitos do carro, foram descobertos pedaços de maconha e de haxixe no interior do veículo, além de dinheiro.
Na direção do veículo estava um professor de sociologia, de 28 anos, uma universitária, de 18 anos, e um gesseiro, de 38 anos. O delegado deu voz de prisão para os suspeitos e acionou a Guarda Municipal e a Polícia Militar para conduzir os três à Delegacia Regional de Vitória.