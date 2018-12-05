Delegado prende três suspeitos com drogas na Praia do Canto

Um professor, uma universitária e um gesseiro foram detidos portando drogas, no final da tarde desta terça-feira (4), na, em. A prisão foi realizada pelo delegadoque desconfiou dos suspeitos em um carro e os abordou.

Segundo relato do delegado, ele passava pela Avenida Saturnino Rangel Mauro, quando percebeu uma movimentação estranha entre ocupantes de um carro e um motoqueiro. "O carro estava parado quando o motoqueiro se aproximou e pegou uma sacola com os ocupantes do carro, dois homens e uma mulher, por isso fiz a abordagem", contou o delegado.