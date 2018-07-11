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Após furto de armas

Delegado-geral da Polícia Civil reconhece fragilidade em delegacias

O delegado-geral garantiu que até o fim do ano haverá reforço na segurança
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 jul 2018 às 00:59

Publicado em 11 de Julho de 2018 às 00:59

Fachada da DPCA Crédito: Marcos Fernandez | Arquivo
Diante das críticas do Sindicato dos Policiais Civis do Estado Espírito Santo (Sindipol/ES), de que não há segurança em unidades policiais como a Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA), o delegado-geral da Polícia Civil, Guilherme Daré, reconheceu a fragilidade. Ele garantiu que até o final do ano as delegacias terão câmeras de videomonitoramento.
Segundo o Sindipol, no último arrombamento na DPCA, em 2015, os criminosos quebraram o alarme da unidade, que até hoje não foi substituído ou consertado. De acordo com Daré, a crise econômica dos últimos anos não permitiu recursos para investimentos na polícia.
Temos delegacias com plantão 24 horas e equipes lá dentro tomando conta da delegacia; algumas que fecham, mas possuem videomonitoramento; e aquelas que não possuem câmeras. As que não possuem são porque estão passando por reformas ou porque ainda não conseguimos adquirir o equipamento por falta de verba, disse Daré.
Mas o delegado-geral garantiu que até o fim do ano haverá reforço na segurança.
Do ano passado pra cá já estamos fazendo alguns investimentos que serão pontuados nas necessidades maior. Hoje já há um processo em andamento e no fim desse processo vamos poder comprar as câmeras.

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