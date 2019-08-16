Delegada tem celular furtado dentro de delegacia no ES

Delegada Tânia Zanolli teve celular furtado dentro de delegacia Crédito: Manoel Neto/ TV Gazeta

A delegada Tânia Zanolli, da Delegacia de Cobilândia, onde atualmente é feito o atendimento de ocorrências da Delegacia Regional de Cariacica, que passa por reformas, teve o celular furtado dentro da unidade por um suspeito, de 22 anos, preso por furto e receptação de smartphones, nesta quinta-feira (15), em Cariacica

A delegada contou que chegou até o jovem após uma investigação. Segundo a polícia, o suspeito estava usando um celular que tinha sido roubado durante um assalto em julho deste ano em Cariacica.

Nesta quinta, ele foi até a delegacia com um comparsa, de 19 anos. Depois de prestar depoimento à delegada, O jovem informou que o celular roubado estava na casa de um tio em Feu Rosa, na Serra

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Assim que os policiais saíram da delegacia com os criminosos para buscar o celular, a delegada notou que o aparelho dela desapareceu. Para ela, foi o suspeito de 22 anos quem furtou durante o depoimento.

Assim que percebeu o furto, ela comunicou para a equipe de policiais, que voltou com os suspeitos para a delegacia. O celular da delegada foi encontrado quebrado a poucos metros da unidade.

No celular roubado, que o suspeito informou estar em Feu Rosa, na Serra, a polícia encontrou um vídeo dele e de um amigo ostentando armas e fotos de drogas.

"O meu telefone foi encontrado danificado em meio ao lixo e, segundo ele (o suspeito), foi dispensado por dois camaradas em cima de uma moto. Ele não deu características, mas vamos investigar", declarou Zanolli.

Celular foi encontrado danificado e jogado no meio do lixo Crédito: Manoel Neto/ TV Gazeta

QUADRILHA

Para a delegada, a dupla faz parte de uma quadrilha de assaltantes que atua contra os moradores de Cariacica.

"Eles têm que pagar pelos erros dele, sofrer uma penalidade e ficar presos mesmo. Eu espero que a Justiça mantenha eles na prisão e, se depender de mim, se os autos voltarem, eu vou representar pedindo a conversão do flagrante em prisão preventiva", informou a delegada.

A delegada informou que o suspeito de 22 anos foi autuado por furto e receptação de produto roubado. Os dois já tinham passagem por tráfico de drogas, roubos e receptação.