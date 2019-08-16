Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Ousadia

Delegada tem celular furtado dentro de delegacia no ES

Caso aconteceu nesta quinta-feira (15) após a prisão de um suspeito de receptação. O celular de Tânia Zanolli foi encontrado quebrado a poucos metros da delegacia

Publicado em 16 de Agosto de 2019 às 05:31

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 ago 2019 às 05:31
Delegada Tânia Zanolli teve celular furtado dentro de delegacia Crédito: Manoel Neto/ TV Gazeta
A delegada Tânia Zanolli, da Delegacia de Cobilândia, onde atualmente é feito o atendimento de ocorrências da Delegacia Regional de Cariacica, que passa por reformas, teve o celular furtado dentro da unidade por um suspeito, de 22 anos, preso por furto e receptação de smartphones, nesta quinta-feira (15), em Cariacica
A delegada contou que chegou até o jovem após uma investigação. Segundo a polícia, o suspeito estava usando um celular que tinha sido roubado durante um assalto em julho deste ano em Cariacica.
Nesta quinta, ele foi até a delegacia com um comparsa, de 19 anos. Depois de prestar depoimento à delegada, O jovem informou que o celular roubado estava na casa de um tio em Feu Rosa, na Serra.
Delegada tem celular furtado dentro de delegacia no ES
Assim que os policiais saíram da delegacia com os criminosos para buscar o celular, a delegada notou que o aparelho dela desapareceu. Para ela, foi o suspeito de 22 anos quem furtou durante o depoimento.
Assim que percebeu o furto, ela comunicou para a equipe de policiais, que voltou com os suspeitos para a delegacia. O celular da delegada foi encontrado quebrado a poucos metros da unidade.
No celular roubado, que o suspeito informou estar em Feu Rosa, na Serra, a polícia encontrou um vídeo dele e de um amigo ostentando armas e fotos de drogas.
"O meu telefone foi encontrado danificado em meio ao lixo e, segundo ele (o suspeito), foi dispensado por dois camaradas em cima de uma moto. Ele não deu características, mas vamos investigar", declarou Zanolli.
Celular foi encontrado danificado e jogado no meio do lixo Crédito: Manoel Neto/ TV Gazeta
QUADRILHA
Para a delegada, a dupla faz parte de uma quadrilha de assaltantes que atua contra os moradores de Cariacica.
"Eles têm que pagar pelos erros dele, sofrer uma penalidade e ficar presos mesmo. Eu espero que a Justiça mantenha eles na prisão e, se depender de mim, se os autos voltarem, eu vou representar pedindo a conversão do flagrante em prisão preventiva", informou a delegada.
A delegada informou que o suspeito de 22 anos foi autuado por furto e receptação de produto roubado. Os dois já tinham passagem por tráfico de drogas, roubos e receptação.
Com informações de Tiago Félix

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Quer ganhar massa muscular? Veja 10 receitas com peixe ricas em proteínas
Imagem de destaque
Empresário é sequestrado em Cariacica e obrigado a sacar R$ 9 mil em Vila Velha
Trecho será fechado por uma hora para obra de duplicação; operação depende das condições climáticas
BR 101 será interditada nesta quarta (22) para detonação de rochas em Iconha

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados