Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Crime

Deficiente visual é detido por abusar de sobrinhos em Vila Velha

Ele já havia sido condenado por estupro de vulnerável anteriormente e passou 10 anos na cadeia
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 fev 2018 às 18:55

Publicado em 21 de Fevereiro de 2018 às 18:55

Deficiente visual de 42 anos foi preso em Vila Velha Crédito: Raquel Lopes
Um homem de 42 anos, com deficiência visual, foi preso por estuprar os dois sobrinhos, em Vila Velha. Os abusos ocorriam desde 2013 com a menina de 16 anos e o menino de 14. O crime foi descoberto pela Polícia Civil através de denúncia anônima.
Segundo o titular da delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente, Lorenzo Pazolini, com a menina, o acusado usava a força física, já com o menino, prometia diversos brinquedos, como carrinho de controle remoto.
"Ele já foi condenado por furto, roubo, formação de quadrilha e estupro de vulnerável em 1995. Ou seja, ele já praticou estupro contra outra vítima", explica o delegado. Ele conta que foi na prisão que o suspeito perdeu a visão, onde cumpriu pena até 2004.
SAÍDA 
Quando saiu da cadeia, o homem retornou para Vila Velha e passou a abusar dos sobrinhos. Inclusive, ele tirou a virgindade da menina, que na época tinha 13 anos. As vítimas foram ouvidas e contaram com detalhes os abusos sofridos.
Durante diligências, a polícia descobriu que todo o bairro sabia dos abusos que aconteciam, até mesmo a família das vítimas."A informação era praticamente de conhecimento público. A família relatou que sabia, mas tinha medo de denunciar. No entanto, algumas pessoas disseram que a denúncia não foi feita porque ele mantinha a família com um benefício que recebia, disse.
O delegado contou que o suspeito nega ter abusado dos sobrinhos, como também negou o estupro de 1995, quando foi condenado. No entanto, ele dizia no bairro que abusava dos adolescentes e só não fazia o mesmo com um outro sobrinho porque tinha HIV. Uma pessoa já havia flagrado um dos abusos, completa.
À reportagem, o acusado disse que não se arrepende de nada. Eu não fiz nada para me arrepender. Ele, que mora com a esposa e um filho de seis anos, foi autuado por estupro de vulnerável e encaminhado para o Complexo do Xuri.
 
 

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Ferraço anuncia novo secretário de Ciência e Tecnologia do ES
Imagem de destaque
Concurso do MPES: inscrição é prorrogada e prova tem nova data
Imagem de destaque
Câncer: entenda como as mortes decorrentes da doença podem ser evitadas

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados