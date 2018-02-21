Deficiente visual é detido por abusar de sobrinhos em Vila Velha

Deficiente visual de 42 anos foi preso em Vila Velha Crédito: Raquel Lopes

Um homem de 42 anos, com deficiência visual, foi preso por estuprar os dois sobrinhos, em Vila Velha. Os abusos ocorriam desde 2013 com a menina de 16 anos e o menino de 14. O crime foi descoberto pela Polícia Civil através de denúncia anônima.

Segundo o titular da delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente, Lorenzo Pazolini, com a menina, o acusado usava a força física, já com o menino, prometia diversos brinquedos, como carrinho de controle remoto.

"Ele já foi condenado por furto, roubo, formação de quadrilha e estupro de vulnerável em 1995. Ou seja, ele já praticou estupro contra outra vítima", explica o delegado. Ele conta que foi na prisão que o suspeito perdeu a visão, onde cumpriu pena até 2004.

SAÍDA

Quando saiu da cadeia, o homem retornou para Vila Velha e passou a abusar dos sobrinhos. Inclusive, ele tirou a virgindade da menina, que na época tinha 13 anos. As vítimas foram ouvidas e contaram com detalhes os abusos sofridos.

Durante diligências, a polícia descobriu que todo o bairro sabia dos abusos que aconteciam, até mesmo a família das vítimas."A informação era praticamente de conhecimento público. A família relatou que sabia, mas tinha medo de denunciar. No entanto, algumas pessoas disseram que a denúncia não foi feita porque ele mantinha a família com um benefício que recebia, disse.

O delegado contou que o suspeito nega ter abusado dos sobrinhos, como também negou o estupro de 1995, quando foi condenado. No entanto, ele dizia no bairro que abusava dos adolescentes e só não fazia o mesmo com um outro sobrinho porque tinha HIV. Uma pessoa já havia flagrado um dos abusos, completa.

À reportagem, o acusado disse que não se arrepende de nada. Eu não fiz nada para me arrepender. Ele, que mora com a esposa e um filho de seis anos, foi autuado por estupro de vulnerável e encaminhado para o Complexo do Xuri.



