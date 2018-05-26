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CPI dos Maus-Tratos

Defensoria repudia exposição de crianças e presos em audiências no ES

Segundo o órgão, os acusados disseram que não queriam ter suas imagens expostas. Para a Defensoria Pública, transmissões ao vivo ferem ainda direitos à dignidade e vida privada das crianças

Publicado em 25 de Maio de 2018 às 21:46

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 mai 2018 às 21:46
Ademir Lúcio ferreira esconde o rosto durante depoimento à CPI dos Maus-Tratos Crédito: Carlos Alberto Silva
A Defensoria Pública do Espírito Santo repudiou a ampla divulgação da imagem de envolvidos em crimes sexuais contra a criança e o adolescentes que ocorreu durante as audiências da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) dos Maus-Tratos. Para o órgão, a transmissão ao vivo de detalhes dos casos fere ainda o Estatuto da Criança e do Adolescente que garante o direito à intimidade, vida privada e honra das vítimas, menores de idade.
É preciso que os direitos sejam preservados, não só o direito dos acusados, mas principalmente das crianças, afirmou Roberta Ferraz, coordenadora criminal e de execução penal da Defensoria Pública.
As tomadas de depoimento aconteceram nesta quinta (24) e sexta-feira (25) no auditório do Ministério Público, em Vitória. De acordo com Roberta, os acusados expressaram, antes dos depoimentos, o desejo de não terem suas imagens divulgadas, mas não foram atendidos. Eles têm esse direito garantido pela Constituição. Quando começou a CPI eu registrei em ata, conversei com o delegado, com o senador, e assegurei que nenhuma das pessoas queria que a imagem fosse fornecida, explica.
No entanto, os dois dias de oitivas da CPI foram transmitidos ao vivo pelo Facebook do senado Magno Malta. Alguns trechos também foram transmitidos na página do delegado Lorenzo Pazolini.
Temos que ter esse cuidado para que o próprio processo não seja violador de direitos. Em nenhum caso, o processo pode servir de instrumento de revitimização, explicou o Coordenador do Núcleo da Infância da Defensoria Pública, Hugo Matias.
CURIOSIDADE
Ele afirmou ainda que entende a curiosidade da população em relação a esses crimes, mas ressaltou que as vítimas devem ser preservadas em qualquer circunstância, especialmente quando são crianças.
É claro que é chocante, as pessoas têm curiosidade, mas os direitos das vítimas precisam ser preservados. Isso está na internet, é difícil apagar, concluiu.
Segundo Roberta Ferraz, caso os detidos queiram, eles podem pedir indenização pois tiveram suas imagens expostas sem seu consentimento.
ABUSO DE PODER
Para o professor de direito constitucional da FDV, Caleb Salomão, a exposição dos depoimentos nas redes sociais é um ato é inconstitucional, ilegal e representa um abuso de poder por parte do senador Magno Malta.
Há todo um aparato normativo para proteger as crianças que jamais devem ser expostas. A proteção da criança tem base constitucional, tem uma dignidade a ser preservada. A criança é vulnerável, indefesa e quem deve a proteger somos nós, os adultos.
Além da Constituição, o especialista destacou que o Estatuto da Criança e do Adolescente também tem dispositivos que determinam a preservação da criança, sobretudo quando ela é exposta de forma negativa.
O Magno Malta contrariou a lei e é um ato abusivo. Ele vive com essa imagem de combater a pedofilia e os maus tratos e faz uma CPI itinerante como se fosse um circo de horrores. O ato até pode ser um jogo político, mas é preciso que seja nos limites da lei.
Ainda de acordo com Caleb, o Ministério Público Federal pode fazer uma representação contra o senador Magno Malta para que ele responda pelos atos criminalmente.
Ele tem foro especial. É preciso que isso vá para o Senado, mas o Supremo Tribunal Federal é o indicado para receber uma ação contra ele. O senador está cometendo um crime pois ele está contrariando a legalidade da proteção da criança em nome de um sensacionalismo de mau gosto. Ele está usando um momento de comoção capixaba para fazer campanha.
O professor ressalta que a proteção da criança precisa se estender aos familiares para que ela não seja identificada pela via indireta. Expor a família inteira é um abuso contra a criança.
OUTRO LADO
Questionado sobre o risco da exposição das famílias, o senador Magno Malta afirma que a proteção é para as crianças. Segundo ele, os familiares já foram revelados quando aconteceram as prisões dos suspeitos de envolvimento nos crimes.
Essas prisões todas que aqui estiveram vocês publicaram. Já estavam exposto no seu papel antes de eu falar. Tudo na vida é feito da regra para exceção e não da exceção para a regra. Se você pensar na exceção, você nunca faz a regra. A lei não se faz da exceção para regra, mas da regra para a exceção, afirmou.

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