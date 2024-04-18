Cumprimento de ordem judicial acaba em tiros e spray de pimenta em Guaçuí

O cumprimento de uma ordem judicial resultou em uma confusão generalizada no bairro Horto Florestal, em Guaçuí , na manhã desta quinta-feira (18). De acordo com as informações de moradores, confirmadas pela Polícia Militar, spray de pimenta e tiros de borracha foram utilizados pelos militares. Por conta da confusão, crianças de uma creche da região precisaram ser liberadas mais cedo.

Segundo a Polícia Militar, a guarnição foi acionada por um oficial de justiça relatando possuir uma ordem judicial de reintegração de posse no bairro. “O oficial informou que todas as partes envolvidas foram informadas do prazo final para saída da propriedade. No local, a guarnição constatou que nenhum bem foi retirado pelos requeridos”.

Ainda conforme a PM, o condutor da máquina abriu uma passagem por uma parede e aguardou que os requeridos tirassem os objetos, porém moradores teriam tentado retardar o serviço, atirando pedras, tijolos e pedaços de madeira contra os policiais e as viaturas.

“Para que a injusta agressão fosse cessada, os militares utilizaram spray de pimenta e equipamentos não letais”, relatou a PMES, por meio de nota.

Em contato com a reportagem de A Gazeta, moradores, que optaram em não se identificar, afirmaram que a ação dos militares foi desproporcional. Um homem, que, de acordo com a PM, era um dos principais incitadores das agressões, foi conduzido à 6ª Delegacia Regional de Alegre.

Avaliação de conduta

Nas imagens enviadas, é possível ver que um homem filma a situação à distância e um policial militar vai na direção com um spray de pimenta, atingindo o morador. Sobre isso, a PMES informou que "qualquer conduta irregular será avaliada".

A Polícia Civil informou que o suspeito, de 34 anos, conduzido à Delegacia Regional de Alegre, foi autuado em flagrante por dano ao patrimônio e foi liberado para responder em liberdade, após o recolhimento da fiança arbitrada pela autoridade policial.

Alunos liberados