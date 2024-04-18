Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Reintegração de posse

Cumprimento de ordem judicial acaba em tiros e spray de pimenta em Guaçuí

Alunos de uma creche próxima ao local foram liberados mais cedo por conta da confusão registrada na manhã desta quinta-feira (18)
Sara Oliveira

Sara Oliveira

Publicado em 

18 abr 2024 às 17:10

Publicado em 18 de Abril de 2024 às 17:10

O cumprimento de uma ordem judicial resultou em uma confusão generalizada no bairro Horto Florestal, em Guaçuí, na manhã desta quinta-feira (18). De acordo com as informações de moradores, confirmadas pela Polícia Militar, spray de pimenta e tiros de borracha foram utilizados pelos militares. Por conta da confusão, crianças de uma creche da região precisaram ser liberadas mais cedo.
Segundo a Polícia Militar, a guarnição foi acionada por um oficial de justiça relatando possuir uma ordem judicial de reintegração de posse no bairro. “O oficial informou que todas as partes envolvidas foram informadas do prazo final para saída da propriedade. No local, a guarnição constatou que nenhum bem foi retirado pelos requeridos”.
Ainda conforme a PM, o condutor da máquina abriu uma passagem por uma parede e aguardou que os requeridos tirassem os objetos, porém moradores teriam tentado retardar o serviço, atirando pedras, tijolos e pedaços de madeira contra os policiais e as viaturas.
“Para que a injusta agressão fosse cessada, os militares utilizaram spray de pimenta e equipamentos não letais”, relatou a PMES, por meio de nota.
Em contato com a reportagem de A Gazeta, moradores, que optaram em não se identificar, afirmaram que a ação dos militares foi desproporcional. Um homem, que, de acordo com a PM, era um dos principais incitadores das agressões, foi conduzido à 6ª Delegacia Regional de Alegre.

Avaliação de conduta

Nas imagens enviadas, é possível ver que um homem filma a situação à distância e um policial militar vai na direção com um spray de pimenta, atingindo o morador. Sobre isso, a PMES informou que "qualquer conduta irregular será avaliada".
A Polícia Civil informou que o suspeito, de 34 anos, conduzido à Delegacia Regional de Alegre, foi autuado em flagrante por dano ao patrimônio e foi liberado para responder em liberdade, após o recolhimento da fiança arbitrada pela autoridade policial.

Alunos liberados

Por medidas de segurança, alunos do Centro Municipal de Educação Infantil (Cemei) Maria Celia De Paula Muruci foram liberados mais cedo. De acordo com a Prefeitura de Guaçuí, nenhum aluno foi afetado pelo gás de pimenta ou pelos tiros de borracha e os estudantes só deixaram o colégio após o término da confusão.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Guaçuí Polícia Militar
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Fim da 6x1 no Congresso: Planalto contradiz Motta e diz que estuda urgência para projeto
Imagem de destaque
Doenças cardiovasculares: 3 exames decisivos que podem salvar sua vida
Imagem de destaque
Amado Batista e BYD entram na 'lista suja do trabalho escravo' de ministério

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados