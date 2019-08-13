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Criminosos tentam assaltar viatura da Polícia Militar em Pinheiros

O caso aconteceu na madrugada desta terça-feira (13); Um jovem foi preso

Publicado em 13 de Agosto de 2019 às 14:29

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 ago 2019 às 14:29
Criminosos tentam assaltar viatura da Polícia Militar em Pinheiros Crédito: Internauta
Um caso inusitado foi registrado na madrugada desta terça-feira (13), na cidade de Pinheiros, no Norte do Estado. Três homens armados tentaram assaltar uma viatura da Polícia Militar quando o veículo trafegava pela ES-315, na altura do bairro Amélio Fávaro.
De acordo com a Polícia Militar, os criminosos fizeram sinal para que a viatura parasse e, em seguida, um deles se aproximou da equipe e apontou uma arma de fogo contra os militares. O criminoso chegou a atirar contra o veículo Os PMs revidaram e fizeram disparos contra os suspeitos.
Diante da confusão, os homens fugiram do local, mas a polícia conseguiu prender um deles, um jovem de 23 anos. Com ele, os PMs encontraram uma pistola que foi entregue juntamente com o detido na delegacia.
Em nota, a Polícia Civil disse que o detido foi identificado como Stefano de Jesus Gomes. Ele foi autuado em flagrante por tentativa de roubo em concurso de pessoas e emprego de arma de fogo e encaminhado para o Centro de Detenção Provisória de São Mateus. O caso seguirá sob investigação da Delegacia de Polícia de Pinheiros.

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