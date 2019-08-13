Criminosos tentam assaltar viatura da Polícia Militar em Pinheiros

De acordo com a Polícia Militar, os criminosos fizeram sinal para que a viatura parasse e, em seguida, um deles se aproximou da equipe e apontou uma arma de fogo contra os militares. O criminoso chegou a atirar contra o veículo Os PMs revidaram e fizeram disparos contra os suspeitos.
Diante da confusão, os homens fugiram do local, mas a polícia conseguiu prender um deles, um jovem de 23 anos. Com ele, os PMs encontraram uma pistola que foi entregue juntamente com o detido na delegacia.
Em nota, a Polícia Civil disse que o detido foi identificado como Stefano de Jesus Gomes. Ele foi autuado em flagrante por tentativa de roubo em concurso de pessoas e emprego de arma de fogo e encaminhado para o Centro de Detenção Provisória de São Mateus. O caso seguirá sob investigação da Delegacia de Polícia de Pinheiros.