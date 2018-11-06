Criminosos são presos por aplicar golpe do falso sequestro no ES

Denis Ferreira Santos, de 28 anos, e Julio Carvalho de Jesus, de 26, foram presos nesta segunda-feira (6) em Cariacica Crédito: Divulgação | Polícia Civil

uma idosa de 85 anos, que perdeu aproximadamente R$ 300 mil em joias e dinheiro, na última terça-feira (30). Dois bandidos de uma quadrilha especializada em crimes de falso sequestro foram presos nesta segunda-feira (5), em Cariacica. Uma das vítimas da dupla é, na última terça-feira (30).

A prisão ocorreu por meio da Delegacia Especializada de Crimes de Defraudações e Falsificações (Defa), que iniciou a investigação após denúncia do golpe contra a idosa. Segundo a delegada Rhaiana Bremenkamp, o que auxiliou no trabalho da polícia foi o fato de uma das vítimas ter gravado a placa do carro utilizado pelos criminosos.

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Para prosseguir com a investigação, os números de celular e das contas utilizadas pelos criminosos também serão pesquisados. A idosa passou, aproximadamente, 15 horas em contato com os suspeitos. "O crime começou no dia 29 por volta das 22 horas quando a vítima recebeu um telefonema em que era avisada que a filha tinha sido supostamente sequestrada. Ela tentou contato com a filha, não conseguiu, e acabou se deixando levar pelos criminosos", detalhou a delegada.

Os criminosos foram ao apartamento da vítima para buscá-la e realizar transferências bancárias. Chegaram a levá-la a uma loja de eletrônicos para comprar celulares. No vídeo abaixo, é possível ver o momento em que ela chega em seu apartamento. Após isso, o carro dos bandidos também é gravado pela câmera de videomonitoramento do local.

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"É o velho golpe do falso sequestro; o criminoso não tem interesse em manter essas vítimas no telefone o tempo inteiro. Um deles já foi condenado por tráfico, e eles alegam, a princípio, que confessaram o crime e que pegaram as joias", disse. Denis Ferreira Santos, de 28 anos, e Julio Carvalho de Jesus, de 26, informaram que receberam apenas R$ 2 mil pelo serviço e que entregaram as joias para outra pessoa. Eles serão indiciados por extorsão e associação criminosa.

LIGAÇÕES

A primeira ligação telefônica que a idosa recebeu foi de um número do Rio de Janeiro. Segundo a polícia, grande parte desses golpes começaram dentro de presídios.

Temos registros de ligações que vieram de dentro de presídios cariocas. Porém, também temos registros de ligações de Minas Gerais e São Paulo. São quadrilhas especializadas nisso, que utilizam até de cadastros espalhados em lojas, explicou o delegado Fabiano Rosa, titular da Divisão de Repressão a Crimes Contra o Patrimônio.

A orientação da polícia é estar atento ao momento de receber esse tipo de ligação. Manter a calma e tentar falar com a suposta vítima. Tenha o celular fixo das pessoas para ter vários números de tentativa. Depois, não atenda mais, observou o delegado Fabiano Rosa, titular da Divisão de Repressão a Crimes Contra o Patrimônio.

ENTREVISTA

Que horas eles entraram em contato com a senhora?

Quando eles me ligaram a primeira vez eram 22h de segunda-feira. Tinha uma mulher chorando no telefone, que falava igual à minha filha. Me pediram dinheiro e disseram que iriam me buscar em casa para que a gente comprasse dólares no aeroporto.

E a senhora foi com eles?

Sim. Por volta das 23h eu estava no aeroporto. Fiz uma transferência de R$ 3 mil, era tudo que eu tinha. Mas eles queriam mais. Aí me levaram para casa e disseram que, no dia seguinte, iriam me buscar cedo para me levar no banco.

Vítima ficou 12 horas com bandidos no telefone. Em Vila Velha, médica também foi vítima do mesmo golpe Crédito: Carlos Alberto Silva

Eles ficaram a noite toda no telefone?

Ligaram para o meu celular e ficaram travando a linha. Enquanto isso, ficaram em contato comigo no fixo, e diziam que se eu desligasse, matariam a minha filha. Passei a noite em claro.

No dia seguinte buscaram a senhora?

Sim, no outro dia me levaram no shopping e pediram que eu comprasse R$ 35 mil em dólares. Não consegui. Aí me mandaram comprar dois celulares, mas o cartão não passou.

E o que aconteceu depois?

Como eu não consegui comprar, eles me passaram uma lista de contas para que eu fosse no banco e fizesse transferências. Fiz todas, quando eu estava terminando, minha filha me encontrou.

Como ela chegou até a senhora?

Eu não entendi nada. Quando eu a vi no banco, pensei que já tivessem liberado ela. Aí ela me disse que ligaram do banco dizendo que eu tinha tentado comprar os celulares, foi quando ela rastreou o meu aparelho e me encontrou no banco.

E que horas eram?

Quando nos encontramos já eram 11h30 de terça-feira. Só aí eles desligaram, porque o gerente do banco pegou o telefone e perguntou quem era na linha.

Quando a senhora recebeu a ligação, tentou contato com sua filha?