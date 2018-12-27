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Fazenda invadida

Criminosos matam vaca a tiros para fazer churrasco em Cariacica

O dono do animal disse que a vaca era de estimação e ficou indignado com o crime

Publicado em 27 de Dezembro de 2018 às 19:53

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 dez 2018 às 19:53
Local onde vaca foi morta em Cariacica, no Espírito Santo Crédito: Luciney Araújo/ TV Gazeta
Criminosos enfrentaram a polícia depois de matar uma vaca para fazer churrasco em Cariacica, no Espírito Santo, na tarde desta quarta-feira (26). O dono do animal disse que a vaca era de estimação e ficou indignado com o crime. Três suspeitos foram presos depois de uma troca de tiros com a polícia.
Na manhã desta quinta-feira (27), urubus se alimentavam das partes que sobraram da vaca. Para o dono da fazenda, que não quis ser identificado, o animal valia mais que dinheiro. A vaca dava 12 litros de leite, tinha um bezerro, mansinha, o nome dela era Mimosa. E agora? Ela não era animal de corte, de abate, a gente tem estimação ao animal, falou.
A fazenda de gado leiteiro, que fica em Padre Gabriel, foi invadida por 15 homens. Eles mataram a vaca a tiros e cortaram várias partes. Na fuga, os que estavam armados trocaram tiros com a polícia. Até um helicóptero da Corporação foi usado para capturar os criminosos.
Três deles foram presos. Um chegou a ser agredido por moradores. A polícia acredita que eles mataram a vaca para garantir o churrasco das festas de fim de ano.
> Boi entra no mar para escapar de confinamento e morre afogado na Bahia

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