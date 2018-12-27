Criminosos matam vaca a tiros para fazer churrasco em Cariacica

Local onde vaca foi morta em Cariacica, no Espírito Santo Crédito: Luciney Araújo/ TV Gazeta

Criminosos enfrentaram a polícia depois de matar uma vaca para fazer churrasco em Cariacica, no Espírito Santo, na tarde desta quarta-feira (26). O dono do animal disse que a vaca era de estimação e ficou indignado com o crime. Três suspeitos foram presos depois de uma troca de tiros com a polícia.

Na manhã desta quinta-feira (27), urubus se alimentavam das partes que sobraram da vaca. Para o dono da fazenda, que não quis ser identificado, o animal valia mais que dinheiro. A vaca dava 12 litros de leite, tinha um bezerro, mansinha, o nome dela era Mimosa. E agora? Ela não era animal de corte, de abate, a gente tem estimação ao animal, falou.

A fazenda de gado leiteiro, que fica em Padre Gabriel, foi invadida por 15 homens. Eles mataram a vaca a tiros e cortaram várias partes. Na fuga, os que estavam armados trocaram tiros com a polícia. Até um helicóptero da Corporação foi usado para capturar os criminosos.