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Violência

Criminosos fazem ataque a tiros e ferem três jovens em Vitória

Moradores informaram à Polícia Militar que várias pessoas desceram de dois carros e abriram fogo na Rua Alfredo Blackman, na região entre Caratoíra e Alagoano, ferindo os jovens de 17, 18 e 21 anos
Daniel Pasti

Daniel Pasti

Publicado em 

10 set 2021 às 08:30

Publicado em 10 de Setembro de 2021 às 08:30

Local onde três jovens foram baleados na região entre os bairros Caratoíra e Alagoano
Local onde três jovens foram baleados na região entre os bairros Caratoíra e Alagoano Crédito: Rodrigo Gomes
Três jovens de 17, 18 e 21 anos ficaram feridos após serem baleados no terraço de uma casa que fica entre os bairros  Caratoíra e Alagoano, em Vitória, na noite desta quinta-feira (9). De acordo com a Polícia Militar, moradores informaram que os criminosos chegaram  em dois carros e foram andando até a Rua Alfredo Blackman, de onde atiraram.
As três vítimas, ainda de acordo com a polícia, foram levadas por moradores do bairro para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), em Vitória. As testemunhas não souberam dizer quem foram os autores dos disparos.
Através de câmeras de videomonitoramento na rua, a PM conseguiu identificar um dos carros utilizados no crime, um Fiat Palio azul. Os militares realizaram buscas na região de Caratoíra e Alagoano, mas o carro não foi encontrado e, até o momento, nenhum suspeito foi detido.
Segundo a reportagem da TV Gazeta apurou, as vítimas teriam contado aos policiais militares que estavam usando drogas em cima de uma laje quando foram atacadas e não estavam armadas.
Moradores contaram que os criminosos teriam atirado para o alto em outros pontos do bairro. Outras três pessoas teriam sido atingidas, mas não deram entrada em delegacias ou hospitais da região.
A Polícia Civil informou que o caso será investigado por meio da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vitória e que nenhum suspeito foi preso.
Cápsulas de munição ficaram no chão do bairro após os tiros
Cápsulas de munição ficaram no chão do bairro após os tiros Crédito: Rodrigo Gomes

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