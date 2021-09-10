Criminosos fazem ataque a tiros e ferem três jovens em Vitória

Local onde três jovens foram baleados na região entre os bairros Caratoíra e Alagoano Crédito: Rodrigo Gomes

Três jovens de 17, 18 e 21 anos ficaram feridos após serem baleados no terraço de uma casa que fica entre os bairros Caratoíra e Alagoano, em Vitória , na noite desta quinta-feira (9). De acordo com a Polícia Militar , moradores informaram que os criminosos chegaram em dois carros e foram andando até a Rua Alfredo Blackman, de onde atiraram.

As três vítimas, ainda de acordo com a polícia, foram levadas por moradores do bairro para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), em Vitória. As testemunhas não souberam dizer quem foram os autores dos disparos.

Através de câmeras de videomonitoramento na rua, a PM conseguiu identificar um dos carros utilizados no crime, um Fiat Palio azul. Os militares realizaram buscas na região de Caratoíra e Alagoano, mas o carro não foi encontrado e, até o momento, nenhum suspeito foi detido.

Segundo a reportagem da TV Gazeta apurou, as vítimas teriam contado aos policiais militares que estavam usando drogas em cima de uma laje quando foram atacadas e não estavam armadas.

Moradores contaram que os criminosos teriam atirado para o alto em outros pontos do bairro. Outras três pessoas teriam sido atingidas, mas não deram entrada em delegacias ou hospitais da região.

A Polícia Civil informou que o caso será investigado por meio da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vitória e que nenhum suspeito foi preso.