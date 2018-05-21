Criminosos fazem arrastão em ônibus do Transcol na Serra

Vítima de arrastão em ônibus da Serra Crédito: Glacieri Carrareto

Dois criminosos fizeram um arrastão dentro de um coletivo do Transcol, que faz a linha 829 (Planalto Serrano x Terminal de Carapina), na tarde deste domingo (20), em Barro Branco, na Serra.

Segundo relato das vítimas, os ladrões entraram no ônibus em um ponto e pularam a roleta. "Quando eu vi eles pulando, pensei: 'vai ser assalto'. Escondi meu celular na mochila e, logo, um deles mostrou uma arma e tive que entregar", contou um operador de caixa de 20 anos.

Outra vitima foi uma cuidadora de idosos, 36, que ia para o trabalho. "Eles arrancaram o celular das mãos de uma moça e tomaram o cordão de um rapaz. Quando apontaram a arma pra mim, eu tive que tirar o celular da bolsa", disse a vítima.

A ação foi rápida. Quatro pessoas tiveram objetos levados. "O ônibus estava cheio, mas tinha muitas crianças. Subiram no ônibus em um ponto e desceram no ponto seguinte. O suficiente para deixar todos em pânico ", concluiu a cuidadora.