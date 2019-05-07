Criminosos do Ceará influenciaram em ataques no Espírito Santo

Ônibus incendiado em Nova Almeida, na Serra, em fevereiro de 2019 Crédito: Internauta/Via WhasApp

ataque a uma empresa que entrega marmitas para presídios, em Cariacica, o incêndio de um carro no bairro Joana D’Arc, em Vitória, e também o incêndio de um ônibus do Transcol em Nova Almeida, na Serra, - todos registrados em fevereiro deste ano - podem ter sido influenciadas por ações de uma facção no Ceará. que entrega marmitas para presídios, em Cariacica, ono bairro Joana D’Arc, em Vitória, e também odo Transcol em Nova Almeida, na Serra, - todos registrados em fevereiro deste ano - podem ter sido influenciadas por ações de uma facção no Ceará.

O delegado Henrique Vidigal, responsável pela Delegacia de Segurança Patrimonial, destacou que os crimes aconteceram em um período que o estado do Nordeste passava por uma grave crise de segurança, com o registro de dezenas de ataques a policiais e órgãos públicos.

Os dois traficantes que comandam o tráfico de drogas na região do Bairro da Penha, em Vitoria, Fernando Moraes Pereira, conhecido como Marujo, e Geovani Andrade Bento, conhecido como Vaninho, podem ter sido influenciados pelos ataques ocorridos no Ceará, onde facções também atuam. Foram esses dois bandidos que ordenaram os ataques à empresa de marmitas, o incêndio ao carro em Vitória e o incêndio ao Transcol, na Serra.

Fachada da empresa responsável pela alimentação de alguns presídios da Grande Vitória, em Itacibá, Cariacica Crédito: Gabriela Singular

"Essas ordens não partiram de dentro dos presídios. O que nós conseguimos fazer uma ligação é que na mesma época ocorrem mais de uma dezena de ataques no Ceará e o início de ataques em outros estados. Hoje, com a facilidade de comunicação, a gente percebe que as facções têm, sim, se comunicado e tentado praticar ataques à nível de Brasil", explicou o delegado.

As investigações também afastaram a possibilidade dos atentados terem acontecido por ordem de criminosos que estavam dentro de presídios capixabas. A participação de internos do sistema prisional foi cogitada porque, no caso do ataque à empresa de marmitas e ao ônibus do Transcol, os criminosos deixaram um bilhete no local reclamando da qualidade da comida.

ENVOLVIDOS EM ATAQUES SÃO PRESOS

durante uma operação realizada na segunda-feira (6). Os acusados foram identificados como Robson da Vitória dos Santos e Wesley Ferreira, conhecido como Peixinho. As forças de segurança do estado anunciaram que dois criminosos acusados que participarem dos ataques de fevereiro foram presosrealizada na segunda-feira (6). Os acusados foram identificados como Robson da Vitória dos Santos e Wesley Ferreira, conhecido como Peixinho.

O delegado Henrique Vidigal afirmou que o Robson da Vitória dos Santos dirigiu o carro que levou homens armados para realizar o ataque à empresa de marmitas, enquanto Wesley Ferreira, o Peixinho, teria disparado tiros no local e rendido funcionários da empresa.

“O peixinho foi uma das pessoas que estavam fortemente armadas. Eles fizeram disparos e renderam os funcionários. O Peixinho é um soldado do tráfico. Ele seguiu ordens do Vaninho e do Marujo (líderes do PCV) para realizar esse ataque”, detalhou o delegado.