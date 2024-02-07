Criminosos de moto fazem arrastões em Cariacica; veja vídeo

(confira acima). Imagine aguardar a condução para ir ao trabalho, logo cedo, ou voltar da casa de uma amiga e ser abordado por criminosos de moto, armados com submetralhadora? Moradores de Santana, em Cariacica , passaram por esse terror entre a manhã de terça-feira (6) e a madrugada desta quarta (7). A ação dos bandidos, que rondaram pela região em motocicletas, foi flagrada por câmeras de videomonitoramento

O repórter Caíque Verli, da TV Gazeta, esteve no bairro e descobriu que as vítimas que aparecem no primeiro vídeo, sentadas na calçada, estavam esperando um carro de aplicativo para irem ao trabalho. O caso aconteceu na Rua Três de Maio, por volta das 6h da manhã. Mas não foi o único: minutos antes de abordarem o casal, os mesmos assaltantes roubaram o celular de uma secretária, de 47 anos, que estava no ponto de ônibus. Testemunhas disseram que ela teve uma arma apontada para a cabeça.

"Começou pela manhã. A pessoa indo trabalhar, era por volta de 6h10, e nisso os caras além de ameaçarem, apontarem a arma no rosto dela ainda continuaram praticando assaltos", contou uma moradora, em entrevista à TV Gazeta. Ela preferiu não se identificar.

Horas depois, já no início da madrugada desta quarta, mais um caso de moradores de Santana roubados por criminosos em uma moto. Foi na Rua Dulce Maria: as vítimas que aparecem no vídeo são dois primos, que voltavam da casa de uma amiga. Eles tiveram que entregar os celulares, dinheiro e cartão de crédito.

Moradores de Santana contam que todo dia tem assalto no bairro. Uma auxiliar de serviços gerais, que também preferiu não se identificar, já foi vítima. "Eu estava indo trabalhar com meu menino de dois anos no colo, uma chuva, eu com a sombrinha, aí o cara chegou me abordando e pedindo o celular. Eu falei que não tinha, ele começou a me xingar, fiquei com as pernas tremendo. É muita covardia, a gente trabalha tanto e acontece isso daí", desabafou.