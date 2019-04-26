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Carapina Grande

Criminosos arrombam supermercado na Serra; veja vídeo

Câmeras do estabelecimento flagraram o momento em que um trio se aproxima do estabelecimento de bicicleta para efetuar o roubo

Publicado em 26 de Abril de 2019 às 16:04

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 abr 2019 às 16:04
Reprodução Crédito: Reprodução
Um supermercado em Carapina Grande, na Serra, foi arrombado por bandidos na madrugada desta sexta-feira (26). Câmeras do estabelecimento flagraram o momento em que três criminosos se aproximaram do estabelecimento de bicicleta para efeituar o roubo.
O vídeo (veja abaixo) também mostra que os criminosos - que aparentam ser menores de idade -circulam para vigiar o local, enquanto um deles força a porta do supermercado com uma ferramenta até conseguir arrombar e entrar no local. 
O Gazeta Online conversou com uma funcionária do supermercado, que contou que o estabelecimento teve pouco prejuízo com o roubo. Segundo a mulher, tinha tempo que o supermercado não era roubado e, por conta de situações como essas, sente medo de trabalhar.
Criminosos arrombam supermercado na Serra

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