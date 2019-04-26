Criminosos arrombam supermercado na Serra; veja vídeo

O vídeo (veja abaixo) também mostra que os criminosos - que aparentam ser menores de idade -circulam para vigiar o local, enquanto um deles força a porta do supermercado com uma ferramenta até conseguir arrombar e entrar no local.

O Gazeta Online conversou com uma funcionária do supermercado, que contou que o estabelecimento teve pouco prejuízo com o roubo. Segundo a mulher, tinha tempo que o supermercado não era roubado e, por conta de situações como essas, sente medo de trabalhar.