Criminosos arrombam e furtam loja em centro comercial na Mata da Praia; vídeo

Imagens de segurança flagraram criminosos quebrando a vitrine da loja na madrugada desta sexta-feira (6), na Mata da Praia, em Vitória

Publicado em 6 de junho de 2025 às 10:51

Uma loja de produtos de casa e decoração foi arrombada e furtada por três criminosos na madrugada desta sexta-feira (6), na Mata da Praia, em Vitória. Segundo a proprietária do estabelecimento, de 52 anos, os homens levaram o dinheiro do caixa, celular e algumas mercadorias. Ainda não há estimativa do prejuízo. >

Câmeras de segurança flagraram quando dois homens chegaram ao local por volta das 2h37 — um deles estava de bicicleta. As imagens (veja acima) mostram quando, às 3h07, um dos suspeitos quebra o vidro da loja. Dois minutos depois, ele e o comparsa fogem. A proprietária do estabelecimento disse que três criminosos participaram da ação: um deles permaneceu do lado de fora com a bicicleta, vigiando, enquanto os outros dois invadiram o local e realizaram o furto.>

Levaram o dinheiro de troco do caixa, celular da loja e algumas mercadorias. Além de quebrarem a nossa vitrine toda. Um grande prejuízo, fora os aborrecimentos. Mas, com a graça de Deus, foram apenas danos materiais X. Proprietária da loja

A Guarda Municipal foi acionada e uma equipe esteve no local, fez buscas no interior do estabelecimento e ao redor, mas nenhum suspeito foi localizado. Segundo a dona do comércio, a loja já havia sido alvo de duas tentativas de furto anteriormente, ambas sem sucesso. Ela também relatou que outros estabelecimentos da região já foram invadidos.>

“Inclusive entraram em uma que abriram tem um mês. É muito triste. A vida de empreendedor já não é fácil, ainda tem toda a insegurança”, lamentou a mulher.>

>

Procurada por A Gazeta, a Polícia Civil disse que orienta as vítimas desse tipo de crime a registrarem as ocorrências em qualquer delegacia, a fim de identificar os suspeitos e aplicar a devida punição. O Disque-Denúncia 181 é uma ferramenta crucial para a população auxiliar a polícia, fornecendo informações que possam levar à prisão dos criminosos, disponível também pelo site disquedenuncia181.es.gov.br. O anonimato é garantido e todas as informações fornecidas são investigadas minuciosamente. Em casos de crimes em andamento, recomenda-se acionar o número de emergência 190.>

A corporação destacou que, havendo registro, o crime será investigado pelo Distrito de Polícia onde ocorreu o incidente.>

Guarda diz que auxilia na vigilância e repressão a crimes na região

A Guarda informou que realiza patrulhamento preventivo conforme planejamento estratégico e conta com 1.142 câmeras de monitoramento espalhadas pela cidade, que auxiliam na vigilância e na repressão imediata a crimes. Segundo a corporação, a orientação é que todo cidadão entre em contato com o Ciodes (190) para comunicar a situação de imediato e, posteriormente, procure uma unidade da Polícia Civil para registrar o boletim de ocorrência.>

Ainda conforme a Guarda, lideranças comunitárias participam mensalmente de reuniões presenciais com todos os secretários municipais — inclusive o de Segurança Urbana — para tratar das demandas dos bairros e discutir medidas que reforcem a sensação de segurança local.>

A reportagem questionou a Polícia Militar sobre a segurança na região, mas não houve retorno até a publicação desta matéria.>

