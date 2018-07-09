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Jucutuquara

Criminosos arrombam delegacia e levam armas em Vitória

Ainda não foi divulgado quais e quantas armas foram levadas pelos assaltantes

Publicado em 09 de Julho de 2018 às 18:09

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 jul 2018 às 18:09
Criminosos arrombaram e levaram armas da Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA) em Jucutuquara, Vitória, de acordo com informações da Polícia Civil.
O furto foi descoberto nesta manhã quando policiais da unidade chegaram para trabalhar. De acordo com informações divulgadas pela PC, criminosos entraram na sala de investigação, no segundo andar, pelos fundos da delegacia - onde estava um cofre com armas.
Ainda não foi divulgado quais e quantas armas foram levadas pelos assaltantes. Policiais da DPCA, Denac e da Patrimonial realizam buscas no bairro Cruzamento e no Macaco, em Vitória, com auxílio da Polícia Militar.
Também não há informações se alguma das armas furtadas já foi localizada.
Policiais civis realizam na tarde desta segunda-feira no Morro do Cruzamento, em Vitória, uma operação que tem como objetivo recuperar os objetos furtados da DPCA durante a manhã.

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