Criminosos arrombam delegacia e levam armas em Vitória

DPCA) em Jucutuquara, Vitória, de acordo com informações da Polícia Civil. Criminosos arrombaram e levaram armas da Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente () em, de acordo com informações da Polícia Civil.

O furto foi descoberto nesta manhã quando policiais da unidade chegaram para trabalhar. De acordo com informações divulgadas pela PC, criminosos entraram na sala de investigação, no segundo andar, pelos fundos da delegacia - onde estava um cofre com armas.

Polícia Militar. Ainda não foi divulgado quais e quantas armas foram levadas pelos assaltantes. Policiais da DPCA, Denac e da Patrimonial realizam buscas no bairro Cruzamento e no Macaco, em Vitória, com auxílio da

Também não há informações se alguma das armas furtadas já foi localizada.