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Vista da Serra I

Criminosos arrombam casa e matam casal a tiros na Serra

Homem e companheira estavam dentro do quarto quando bandidos entraram e atiraram; irmã dele precisou deitar no chão e ouviu os disparos

Publicado em 02 de Dezembro de 2022 às 18:48

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 dez 2022 às 18:48
Um casal morreu baleado dentro da própria casa na manhã desta sexta-feira (2) na Serra. De acordo com uma testemunha, os criminosos arrombaram as portas para entrar na residência e atiraram nas vítimas, que estavam no quarto e não tiveram a identidade revelada. O crime aconteceu no bairro Vista da Serra I.
De acordo com a Polícia Militar, a irmã do homem assassinado relatou que "quatro pessoas arrombaram a porta, ordenando que ela deitasse no chão", por volta das 9 horas. "Os suspeitos também arrombaram a porta do quarto do irmão e atiraram contra ele e a companheira, fugindo pelos fundos", disse.
Ainda segundo a corporação, uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) esteve no local e constatou que as vítimas já estavam mortas.
A Polícia Civil informou que, inicialmente, o caso será investigado pela Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Mulher (DHPM), "devido a uma das vítimas ser do sexo feminino". Até o início da noite, nenhum suspeito do crime havia sido detido.

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