Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Roubo e perseguição

Criminosos armados rendem aposentado e roubam caminhonete na Serra

O veículo foi recuperado após bandidos se envolverem em acidente durante perseguição ocorrida na noite desta sexta-feira (10)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 jul 2020 às 10:42

Publicado em 11 de Julho de 2020 às 10:42

Vítima foi rendida por bandidos armados
O crime registrado por uma câmera de videomonitoramento presente na região  Crédito: Reprodução/TV Gazeta
Um aposentado viveu momentos de pânico na noite desta sexta-feira (10) na Serra, na Grande Vitória. O homem foi rendido por bandidos armados e ameaçado por um dos criminosos, que a todo momento apontavam a arma para ele. Os assaltantes levaram o veículo do aposentado.
O crime foi registrado por uma câmera. Os bandidos chegaram de bicicleta e um deles até caiu quando parou. O outro saiu apontando a arma para o aposentado, que estava do lado de fora da caminhonete. O criminoso pediu a chave e o celular da vítima.
O homem armado ainda apontou a arma para outro carro que estava parado atrás. Mas o motorista acelerou e conseguiu fugir.
A vítima estava comprando gás quando os criminosos levaram a caminhonete e outros pertences. O carro tem rastreador e o aposentado passou a localização pra Polícia Militar, que iniciou uma perseguição na Rodovia Audifax Barcelos.
Os criminosos bateram com a caminhonete e não foram presos. O veículo foi recuperado, mas com alguns danos.

Veja Também

Polícia prende suspeito de praticar 15 assaltos a ônibus na Grande Vitória

Homem que participou de sete assaltos aos Correios é preso pela PF no ES

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Instituto Ponte reúne empresários do ES e do país no Ponte Day em São Paulo
Imagem de destaque
As novas tecnologias de segurança contra fraudes em concursos
Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 12/04/2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados