Criminosos armados rendem aposentado e roubam caminhonete na Serra

Um aposentado viveu momentos de pânico na noite desta sexta-feira (10) na Serra, na Grande Vitória. O homem foi rendido por bandidos armados e ameaçado por um dos criminosos, que a todo momento apontavam a arma para ele. Os assaltantes levaram o veículo do aposentado.
O crime foi registrado por uma câmera. Os bandidos chegaram de bicicleta e um deles até caiu quando parou. O outro saiu apontando a arma para o aposentado, que estava do lado de fora da caminhonete. O criminoso pediu a chave e o celular da vítima.
O homem armado ainda apontou a arma para outro carro que estava parado atrás. Mas o motorista acelerou e conseguiu fugir.
A vítima estava comprando gás quando os criminosos levaram a caminhonete e outros pertences. O carro tem rastreador e o aposentado passou a localização pra Polícia Militar, que iniciou uma perseguição na Rodovia Audifax Barcelos.
Os criminosos bateram com a caminhonete e não foram presos. O veículo foi recuperado, mas com alguns danos.