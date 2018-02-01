Criminoso preso em supermercado de Vitória é solto 24h depois

O criminoso de 21 anos que foi preso na manhã desta quarta-feira (31) após tentar arrombar um caixa eletrônico em um supermercado no Parque Moscoso, em Vitória, conseguiu liberdade provisória após audiência de custódia. Yago Lisboa de Souza entrou no estabelecimento de madrugada e disse que estava com mais dois comparsas, que não foram localizados pela polícia.
Após a audiência, realizada na manhã desta quinta (1º), a juíza Raquel de Almeida Valinho afirmou que a liberdade de Yago não oferece risco à ordem econômica, nem à ordem pública. Além disso, destacou que o acusado possui residência fixa e ocupação lícita. Dessa forma, a magistrada verificou a conveniência de substituir a prisão preventiva do autuado por medidas cautelares. São elas:
- proibição de sair da Grande Vitória sem prévia autorização do Juiz natural da causa
- comparecimento à todos os atos do processo, devendo manter endereço atualizado
- proibição de frequentar bares, boates, prostíbulos e assemelhados
- recolhimento em abrigo de 20h às 6h
- comparecer em até cinco dias úteis ao juízo
Ainda de acordo com a magistrada, caso Yago descumpra alguma das medidas, ele poderá ter a prisão preventiva decretada. A juíza também determinou que o acusado seja encaminhado à equipe psicossocial para que seja analisada a necessidade de tratamento contra o vício de drogas e abrigamento.
O CRIME
A Guarda foi acionada por volta das 6h40 desta quarta-feira (31) e entrou no local, quando duas mulheres chegavam para trabalhar no supermercado e viram o homem dentro do estabelecimento. Elas saíram correndo, com medo.
O posto da Guarda Municipal fica exatamente ao lado da loja. Yago confessou que entrou no local por volta das 3 horas, de madrugada, e estava tentando arrombar o caixa eletrônico enquanto os outros dois comparsas tentavam abrir o cofre que fica no escritório.
Yago afirmou que é garçom e justificou que entrou na loja porque era usuário de crack e precisava de dinheiro para comprar as drogas. A Guarda Municipal até fez buscas no local para encontrar os outros dois que Yago disse estar com eles, mas não foram localizados. Os agentes acreditam que eles tenham entrado por uma báscula que fica na parte da frente do supermercado