Criminoso preso em supermercado de Vitória é solto 24h depois

Yago Lisboa foi preso dentrode um supermercado no Centro de Vitória Crédito: Bernardo Coutinho

arrombar um caixa eletrônico em um supermercado no Parque Moscoso, em Vitória, conseguiu liberdade provisória após audiência de custódia. Yago Lisboa de Souza entrou no estabelecimento de madrugada e disse que estava com mais dois comparsas, que não foram localizados pela polícia. O criminoso de 21 anos que foi preso na manhã desta quarta-feira (31) após tentarno Parque Moscoso, em Vitória, conseguiu liberdade provisória após audiência de custódia. Yago Lisboa de Souza entrou no estabelecimento de madrugada e disse que estava com mais dois comparsas, que não foram localizados pela polícia.

Após a audiência, realizada na manhã desta quinta (1º), a juíza Raquel de Almeida Valinho afirmou que a liberdade de Yago não oferece risco à ordem econômica, nem à ordem pública. Além disso, destacou que o acusado possui residência fixa e ocupação lícita. Dessa forma, a magistrada verificou a conveniência de substituir a prisão preventiva do autuado por medidas cautelares. São elas:

- proibição de sair da Grande Vitória sem prévia autorização do Juiz natural da causa

- comparecimento à todos os atos do processo, devendo manter endereço atualizado

- proibição de frequentar bares, boates, prostíbulos e assemelhados

- recolhimento em abrigo de 20h às 6h

- comparecer em até cinco dias úteis ao juízo

Ainda de acordo com a magistrada, caso Yago descumpra alguma das medidas, ele poderá ter a prisão preventiva decretada. A juíza também determinou que o acusado seja encaminhado à equipe psicossocial para que seja analisada a necessidade de tratamento contra o vício de drogas e abrigamento.

O CRIME

A Guarda foi acionada por volta das 6h40 desta quarta-feira (31) e entrou no local, quando duas mulheres chegavam para trabalhar no supermercado e viram o homem dentro do estabelecimento. Elas saíram correndo, com medo.

O posto da Guarda Municipal fica exatamente ao lado da loja. Yago confessou que entrou no local por volta das 3 horas, de madrugada, e estava tentando arrombar o caixa eletrônico enquanto os outros dois comparsas tentavam abrir o cofre que fica no escritório.