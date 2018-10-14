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Vitória

Criminoso invade casa de médico na Ilha do Frade

O suspeito foi encontrado na casa do casal segurando uma câmera fotográfica deles
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 out 2018 às 20:57

Publicado em 14 de Outubro de 2018 às 20:57

Material furtado em casa de médico na Ilha do Frade Crédito: Vitor Jubini
Um homem de 31 anos foi preso por invadir a casa de um médico na Ilha do Frade, em Vitória. O crime aconteceu na tarde deste domingo (13). 
A residência pertence ao médico de 49 anos, e à esposa, 47 anos. O casal havia acabado de sair para almoçar. Assim que o casou voltou, escutou um barulho na parte de cima da casa. Desconfiados de que poderia ser um criminoso, acionaram a segurança particular do bairro.
A segurança cercou a casa do médico e acionou o Centro Integrado Operacional de Defesa Social (
CIODES
). Uma equipe da Polícia Militar foi ao local. Eles entraram na residência e localizaram o suspeito, que estava escondido dentro de uma caixa subterrânea de reserva de água da chuva, segurando uma câmera fotográfica do casal.
O casal afirma que, além da câmera fotográfica, sentiu falta de uma aliança e um relógio. Eles acreditam que o criminoso contou com a ajuda de um cúmplice, que teria conseguido fugir com as joias. As vítimas afirmaram nunca ter passado por situação semelhante por motivos do bairro ser bem monitorado.
O suspeito foi encaminhado para a 1ª Delegacia Regional de Vitória. O casal também esteve no local para prestar depoimento e recuperar a câmera fotográfica.

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