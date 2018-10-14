Criminoso invade casa de médico na Ilha do Frade

Material furtado em casa de médico na Ilha do Frade Crédito: Vitor Jubini

Um homem de 31 anos foi preso por invadir a casa de um médico na Ilha do Frade , em Vitória . O crime aconteceu na tarde deste domingo (13).

A residência pertence ao médico de 49 anos, e à esposa, 47 anos. O casal havia acabado de sair para almoçar. Assim que o casou voltou, escutou um barulho na parte de cima da casa. Desconfiados de que poderia ser um criminoso, acionaram a segurança particular do bairro.

A segurança cercou a casa do médico e acionou o Centro Integrado Operacional de Defesa Social (

). Uma equipe da Polícia Militar foi ao local. Eles entraram na residência e localizaram o suspeito, que estava escondido dentro de uma caixa subterrânea de reserva de água da chuva, segurando uma câmera fotográfica do casal.

O casal afirma que, além da câmera fotográfica, sentiu falta de uma aliança e um relógio. Eles acreditam que o criminoso contou com a ajuda de um cúmplice, que teria conseguido fugir com as joias. As vítimas afirmaram nunca ter passado por situação semelhante por motivos do bairro ser bem monitorado.