Criminoso é preso pela terceira vez por crime de estupro em Vitória

De acordo com o depoimento da jovem à polícia, o homem teria se aproximado dela sem deixar claro que tentaria algo, demorando a iniciar a execução do estupro. O delegado acrescenta ainda que tudo parece indicar que, no momento em que o suspeito encontrou a vítima, um carro preto teria passado no local, o que fez com que o criminoso recuasse para disfarçar movimentos suspeitos. Após a passagem do veículo, o homem se aproximou novamente da menina e consumou o crime.