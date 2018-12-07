Criminoso é preso pela terceira vez por crime de estupro em Vitória

Um homem com passagens anteriores pela polícia foi preso nesta sexta-feira (7) acusado de estuprar uma menina de 13 anos, próximo ao Parque Moscoso, em Vitória. O crime, cometido no último domingo (2), foi registrado por câmera de videomonitoramento de uma residência próxima ao local e o vídeo passou a circular, o que acabou por auxiliar na identificação do criminoso.
De acordo com Lorenzo Pazolini, à frente da Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA), a polícia recebeu nesta madrugada uma denúncia consistente narrando a localização do acusado, que estaria em Cariacica. A partir destas informações foram organizadas diligências juntamente ao 7º Batalhão da Polícia Militar do Espírito Santo, que resultaram na abordagem do acusado, que transitava de bicicleta por volta das 8h30.
De acordo com o depoimento da jovem à polícia, o homem teria se aproximado dela sem deixar claro que tentaria algo, demorando a iniciar a execução do estupro. O delegado acrescenta ainda que tudo parece indicar que, no momento em que o suspeito encontrou a vítima, um carro preto teria passado no local, o que fez com que o criminoso recuasse para disfarçar movimentos suspeitos. Após a passagem do veículo, o homem se aproximou novamente da menina e consumou o crime.
Lorenzo Pazolini afirmou ainda que o acusado já foi preso em flagrante nos anos de 2001 e 2005 por crimes da mesma natureza. "Que garantia a sociedade tem a partir do momento em que um sujeito como esse, que já foi preso duas vezes por praticar crimes contra a Dignidade Sexual, volta ao convívio social? Este é um fato absolutamente lamentável", posicionou o delegado.