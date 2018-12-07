Criminoso é detido após tentativa de latrocínio em Cariacica

Sargento da PM, vítima do assalto Crédito: Glacieri Carrareto

Policiais e um criminoso trocaram de tiros no meio da rua durante um assalto, na tarde desta quinta-feira (6), na Padre José Carlos, em Campo Grande, Cariacica . O alvo do roubo era um sargento da Polícia Militar, 46 anos.

Ele estava na rua, em frente a um ponto de pagamento de estacionamento rotativo, quando for surpreendido por dois motoqueiros. O garupa desceu com uma arma nas mãos e pediu o cordão, celular, relógio e carteira. Eu levantei um dos braços alto, na tentativa de não chamar atenção para o outro que estava próximo da minha arma na cintura, contou o sargento.

Minutos antes da abordagem criminosa, porém, um amigo do sargento, um soldado de 27 anos, entrou no ponto de pagamento de rotativo. Tive um problema no meu aplicativo de pagamento do rotativo e tive que ir lá para pagar o estacionamento. De lá, vi o sargento sendo rendido, contou.

De imediato o soldado seguiu em direção ao assalto e deu voz de prisão para o suspeito, já com arma na mão. O suspeito atirou, mas não sei onde atingiu essa munição. Logo, revidamos também, contou o sargento.

Os dois militares atiraram contra os suspeitos. O ladrão que estava na moto conseguiu escapar.

Já o outro, identificado no local como sendo Pablo da Silva Moreira, foi atingido na perna e caiu na rua ferido. Ele já possuía mandando de prisão em aberto. Acredito que ele atirou por covardia, como repressão pela voz de prisão. A ação foi muito rápida. O receio era que o suspeito descobrisse que a vítima era policial, pois aumentaria as chances de acontecer um mal maior, contou o soldado.

O soldado e o sargento já se conheciam a cerca de 5 anos, mas não tinham se visto na rua antes da abordagem. Eu passei por ele e nem o vi, pois estava concentrado nas coisas que estava fazendo ali. Percebi que era ele quando observei o assalto, afirmou o soldado.

O baleado foi socorrido para o Hospital São Lucas, em Vitória, onde está internado para receber atendimento e continua sob escolta de policias. O outro assaltante fugiu em uma moto Biz, que teria sido roubada pela manhã na mesma região onde aconteceram os tiros.

Com o suspeito foi encontrado um revólver calibre 32 com uma munição deflagrada e uma picotada. O caso foi registrado na Delegacia Regional de Cariacica.

São 27 anos como policial e nunca tinha sido assalto, a minha preocupação era ele encontrar minha arma. A gente só pensa em pegar o ladrão, é uma ação muito rápida. Acreditamos que o suspeito que estava na moto também foi baleado, mas não conseguimos detê-lo, disse o sargento, vítima do assalto.