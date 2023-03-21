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Criminoso chama táxi e furta trailer de comerciante em Cariacica

O equipamento foi furtado na última sexta (17) e, após postagens nas redes sociais, o comerciante de 42 anos conseguiu encontrá-lo; trailer foi completamente depenado

Publicado em 21 de Março de 2023 às 15:50

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 mar 2023 às 15:50
Um trabalho de um ano e investimento de R$ 25 mil perdidos na última sexta-feira (17). Um comerciante, de 42 anos, teve o seu veículo de trabalho furtado por um criminoso que chamou um táxi e levou seu trailer, no bairro Rio Branco, em Cariacica. O veículo só foi encontrado na manhã dessa segunda-feira (20), em Boa Sorte, no mesmo município. 
O comerciante, que preferiu não se identificar, contou à reportagem da TV Gazeta, que obteve as imagens do furto na segunda-feira (20). Após divulgar nas redes sociais, o próprio taxista que fez a viagem entrou em contato com a vítima e explicou o que aconteceu.
Segundo o taxista, ele recebeu um chamado para fazer uma corrida e como já havia feito outras corridas para o suspeito, não desconfiou. Para o trabalho, ele recebeu R$ 60. 
Nas imagens de videomonitoramento é possível ver o suspeito agachado em frente a residência do comerciante e ao lado do trailer. Uma viatura da Polícia Militar chegou a passar em frente a casa.
Minutos depois, o taxista chega e desce do carro para ajudar o suspeito a encaixar o trailer no veículo e, em seguida, seguem viagem.
O taxista levou a vítima até o local onde o trailer foi deixado. Da estrutura original, o que restou está em condições precárias, mais parecendo uma "carcaça". 
Carcaça do trailer é encontrado em Cariacica
O trailer foi encontrado completamente depenado, restando apenas a carcaça Crédito: TV Gazeta
"Levei um ano para construir, mesmo desempregado e vivendo de bico. Dependo dele para trabalhar nos eventos. Terei que fazer tudo de novo "
X - Comerciante
O taxista foi à polícia e registrou um boletim de ocorrência. Entregou aos policiais as mensagens trocadas com o suspeito. Segundo o comerciante, como o motorista se recorda de quem levou o trailer, será possível chegar até o criminoso mais rápido. 
Polícia Civil informou que o caso segue sob investigação do 15º Distrito Policial (Itacibá). Até o momento nenhum suspeito do crime foi detido. Outras informações não serão divulgadas, no momento, para não atrapalhar as investigações.
A polícia ainda destacou que população pode denunciar através do Disque-denúncia (181) qualquer tipo de irregularidade, ilegalidade ou repassar informações que ajudem as polícias na elucidação de delitos ou infrações. A ligação é gratuita e pode ser realizada em qualquer município do Estado.

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