Criminoso chama táxi e furta trailer de comerciante em Cariacica

Um trabalho de um ano e investimento de R$ 25 mil perdidos na última sexta-feira (17). Um comerciante, de 42 anos, teve o seu veículo de trabalho furtado por um criminoso que chamou um táxi e levou seu trailer, no bairro Rio Branco, em Cariacica . O veículo só foi encontrado na manhã dessa segunda-feira (20), em Boa Sorte, no mesmo município.

O comerciante, que preferiu não se identificar, contou à reportagem da TV Gazeta, que obteve as imagens do furto na segunda-feira (20). Após divulgar nas redes sociais, o próprio taxista que fez a viagem entrou em contato com a vítima e explicou o que aconteceu.

Segundo o taxista, ele recebeu um chamado para fazer uma corrida e como já havia feito outras corridas para o suspeito, não desconfiou. Para o trabalho, ele recebeu R$ 60.

Nas imagens de videomonitoramento é possível ver o suspeito agachado em frente a residência do comerciante e ao lado do trailer. Uma viatura da Polícia Militar chegou a passar em frente a casa.

Minutos depois, o taxista chega e desce do carro para ajudar o suspeito a encaixar o trailer no veículo e, em seguida, seguem viagem.

O taxista levou a vítima até o local onde o trailer foi deixado. Da estrutura original, o que restou está em condições precárias, mais parecendo uma "carcaça".

O trailer foi encontrado completamente depenado, restando apenas a carcaça Crédito: TV Gazeta

"Levei um ano para construir, mesmo desempregado e vivendo de bico. Dependo dele para trabalhar nos eventos. Terei que fazer tudo de novo " X - Comerciante

O taxista foi à polícia e registrou um boletim de ocorrência. Entregou aos policiais as mensagens trocadas com o suspeito. Segundo o comerciante, como o motorista se recorda de quem levou o trailer, será possível chegar até o criminoso mais rápido.

Polícia Civil informou que o caso segue sob investigação do 15º Distrito Policial (Itacibá). Até o momento nenhum suspeito do crime foi detido. Outras informações não serão divulgadas, no momento, para não atrapalhar as investigações.