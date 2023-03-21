Idoso é preso suspeito de estuprar meninas que fugiram de abrigo em Cariacica

Polícia Militar foi até a casa e prendeu o homem de 64 anos Crédito: Carlos Alberto Silva

Um homem de 64 anos, apontado como suspeito de abusar sexualmente de duas adolescentes, foi preso e autuado pela Polícia Civil por estupro de vulnerável na noite desta segunda-feira (20), em Cariacica . O crime contra as duas meninas, de 13 e 15 anos, teriam ocorrido dentro da casa dele, quando as vítimas haviam fugido por um dia de um abrigo localizado no bairro Rio Branco. Segundo a Polícia Militar , a coordenadora do abrigo solicitou a presença da corporação e relatou o que havia acontecido. O nome do suspeito não foi informado.

A coordenadora do abrigo municipal afirmou à polícia que as duas meninas teriam fugido do local na noite de domingo (19) e só voltaram na tarde do dia seguinte. Na versão apresentada pela adolescente 13 anos, a outra menina, de 15 anos, teria sugerido que as duas saíssem do abrigo, indo até uma casa.

No local, a adolescente mais velha disse que pediria uma água na residência. Um homem, porém, apareceu no portão e teria convidado as duas para entrar na casa. As duas aceitaram entrar, e a adolescente de 15 anos teria começado a ter relações sexuais com o indivíduo.

A outra adolescente, que teria sido convidada a sair do brigo, foi forçada a manter relações com o homem. Ela teria recusado inicialmente, razão pela qual o indivíduo insistiu e passou a mão nas partes íntimas da menina. Por ter recusado a relação sexual com o homem, a adolescente de 15 anos teria pedido o homem para parar.

Em nota, a Polícia Militar detalhou que recebeu informações de que a adolescente de 15 anos era abusada pelo homem "desde mais nova". Não foi informado, porém, há quanto tempo isso acontecia. As relações aconteciam, segundo informações repassadas pela Polícia Militar, em troca de drogas, dinheiro e comida.

Diante dos relatos, os militares foram até o local onde estava o homem para realizar a prisão em flagrante. Na casa, foi constatado que o indivíduo tinha mandado de prisão em aberto. A reportagem de A Gazeta perguntou à corporação qual crime o homem havia cometido anteriormente. Em nota, a PM respondeu que "não consta esta informação no boletim de atendimento".

O homem de 64 anos foi encaminhado para a 4ª Delegacia Regional, onde a menor de 15 anos o reconheceu como o indivíduo que teria abusado dela.

A Polícia Civil informou que o suspeito de 64 anos foi autuado por estupro de vulnerável e foi encaminhado ao presídio. O caso seguirá sob investigação da Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA).

A Prefeitura de Cariacica, responsável pela casa de acolhimento em que as duas meninas estava, também foi procurada para informar sobre a saída das adolescentes no domingo (19) e os procedimentos adotados desde então.