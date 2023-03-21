Jovem é detido suspeito de tentar matar o irmão a tiros após briga no ES

Suspeito foi levado para a delegacia de Alegre Crédito: Divulgação/Polícia Civil

Um jovem de 23 anos acabou detido pela Polícia Militar em Guaçuí , na Região do Caparaó, suspeito de tentar matar a tiros o irmão dele, de 25, na noite desta segunda-feira (20). Os tiros, que não atingiram a vítima, foram disparados após uma briga entre os dois.

Segundo a PM, o caso foi registrado às 18h10. Em contato com a vítima, o rapaz de 25 anos contou para os militares que ele e o irmão iniciaram uma discussão e uma briga. Em seguida, o suspeito começou a atirar em sua direção, porém não o acertou.

Os militares receberam informações que um homem havia fugido em seguida em direção ao bairro Vila dos Professores. Um cerco policial foi feito na região com apoio das viaturas da Ronda Ostensiva, da Patrulha K9 (de cães) e da Força Tática.

O suspeito foi localizado próximo à AABB e detido, mas a arma não foi localizada. O rapaz de 23 anos foi levado para a delegacia de Guaçuí.