Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Em Guaçuí

Jovem é detido suspeito de tentar matar o irmão a tiros após briga no ES

Apesar dos disparos em direção à vítima, de 25 anos, jovem de 23 anos não conseguiu atingi-la, de 25 anos; suspeito foi detido, mas arma não foi localizada pela polícia
Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

21 mar 2023 às 13:14

Publicado em 21 de Março de 2023 às 13:14

Delegacia de Alegre, para onde o suspeito foi levado
Suspeito foi levado para a delegacia de Alegre Crédito: Divulgação/Polícia Civil
Um jovem de 23 anos acabou detido pela Polícia Militar em Guaçuí, na Região do Caparaó, suspeito de tentar matar a tiros o irmão dele, de 25, na noite desta segunda-feira (20). Os tiros, que não atingiram a vítima, foram disparados após uma briga entre os dois.
Segundo a PM, o caso foi registrado às 18h10. Em contato com a vítima, o rapaz de 25 anos contou para os militares que ele e o irmão iniciaram uma discussão e uma briga. Em seguida, o suspeito começou a atirar em sua direção, porém não o acertou.
Os militares receberam informações que um homem havia fugido em seguida em direção ao bairro Vila dos Professores. Um cerco policial foi feito na região com apoio das viaturas da Ronda Ostensiva, da Patrulha K9 (de cães) e da Força Tática.
O suspeito foi localizado próximo à AABB e detido, mas a arma não foi localizada. O rapaz de 23 anos foi levado para a delegacia de Guaçuí.
A reportagem de A Gazeta procurou a Polícia Civil para saber se o suspeito foi autuado, porém, não houve retorno da demanda até a publicação desta matéria.

Veja Também

Idoso é preso suspeito de estuprar meninas que fugiram de abrigo em Cariacica

Homem é achado morto com mãos amarradas e enrolado em tapete em Linhares

Homem é assassinado a tiros em estrada no Xuri, em Vila Velha

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Alegre Guaçuí Polícia Militar
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Mulher é morta a pedradas em Barra de São Francisco e suspeito é preso
Feira livre
Feira orgânica da Praia da Costa muda de endereço a partir deste sábado (18)
Presidente Luiz Inácio Lula da Silva em encontro com o papa Leão XIV
Lula presta solidariedade ao papa Leão XIV após críticas de Trump

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados