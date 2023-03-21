Homem é assassinado a tiros em estrada no Xuri, em Vila Velha

Homem foi encontrado morto em estrada de Xuri Crédito: Leitor A Gazeta

Um homem, ainda não identificado, foi encontrado morto na manhã desta terça-feira (21), à margem de uma estrada no bairro Xuri, em Vila Velha . A vítima estava sem documentos e com o braço esquerdo engessado. A polícia acredita que o corpo seja de um jovem de no máximo 30 anos, executado a tiros.

TV Gazeta, foi ao local e apurou que um homem que seguia para o trabalho encontrou o corpo e acionou a O repórter André Falcão, da, foi ao local e apurou que um homem que seguia para o trabalho encontrou o corpo e acionou a Polícia Militar . Por ser uma região afastada e sem casas por perto, ninguém ouviu ou viu nada.

TV Gazeta, a vítima foi morta com muitos tiros. Somente no chão havia pelo menos nove cápsulas de pistola. Peritos da Ainda segundo reportagem da, a vítima foi morta com muitos tiros. Somente no chão havia pelo menos nove cápsulas de pistola. Peritos da Polícia Civil estiveram no local e, com investigadores, já iniciaram os primeiros levantamentos, que indicam que o rapaz foi executado a tiros no local e não teve chance de fugir.

A Polícia Civil informou que a ocorrência segue em andamento no plantão vigente do Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DEHPP). O corpo da vítima será encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, para ser examinado e, posteriormente, liberado para os familiares.

A corporação destacou que somente após a finalização das diligências, que ainda estão em andamento, haverá informações do caso e se há detidos. Policiais informaram à reportagem que acreditam que pelas roupas, pelo gesso no braço e até pela tornozeleira colorida no pé, a vítima pode ser identificada pela família.

Outro caso

O corpo foi encontrado em uma região rural de Vila Velha, cenário de outros crimes, sendo o mais recente o desaparecimento do perito Celso Marvila . O carro do Marvila foi incendiado a poucos metros do local onde o corpo foi encontrado hoje.