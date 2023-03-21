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Crime

Homem é assassinado a tiros em estrada no Xuri, em Vila Velha

Corpo foi encontrado na manhã desta terça-feira (21), em local que já foi cenário de outros crimes, sendo o mais recente o desaparecimento do perito Celso Marvila

Publicado em 21 de Março de 2023 às 12:02

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 mar 2023 às 12:02
Homem foi encontrado morto em estrada de Xuri
Homem foi encontrado morto em estrada de Xuri Crédito: Leitor A Gazeta
Um homem, ainda não identificado, foi encontrado morto na manhã desta terça-feira (21), à margem de uma estrada no bairro Xuri, em Vila Velha. A vítima estava sem documentos e com o braço esquerdo engessado. A polícia acredita que o corpo seja de um jovem de no máximo 30 anos, executado a tiros.
O repórter André Falcão, da TV Gazeta, foi ao local e apurou que um homem que seguia para o trabalho encontrou o corpo e acionou a Polícia Militar. Por ser uma região afastada e sem casas por perto, ninguém ouviu ou viu nada.
Ainda segundo reportagem da TV Gazeta, a vítima foi morta com muitos tiros. Somente no chão havia pelo menos nove cápsulas de pistola. Peritos da Polícia Civil estiveram no local e, com investigadores, já iniciaram os primeiros levantamentos, que indicam que o rapaz foi executado a tiros no local e não teve chance de fugir. 
A Polícia Civil informou que a ocorrência segue em andamento no plantão vigente do Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DEHPP). O corpo da vítima será encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, para ser examinado e, posteriormente, liberado para os familiares.
A corporação destacou que somente após a finalização das diligências, que ainda estão em andamento, haverá informações do caso e se há detidos. Policiais informaram à reportagem que acreditam que pelas roupas, pelo gesso no braço e até pela tornozeleira colorida no pé, a vítima pode ser identificada pela família.

Outro caso

O corpo foi encontrado em uma região rural de Vila Velha, cenário de outros crimes, sendo o mais recente o desaparecimento do perito Celso Marvila. O carro do Marvila foi incendiado a poucos metros do local onde o corpo foi encontrado hoje.
No caso de Marvila, um policial militar e um bombeiro foram presos durante as investigações. Entretanto, o corpo do perito ainda não foi localizado.

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