O que se sabe sobre roubo de R$ 2 milhões na casa de ex-deputado do ES

A ação aconteceu na casa da família em Jacaraípe, na Serra , e durou cerca de 40 minutos. Câmeras de segurança flagraram o momento em que os suspeitos fugiram do imóvel pulando o muro da residência.

Veja o que se sabe e o que falta esclarecer sobre o caso:

Onde e quando aconteceu o caso?

O crime aconteceu na madrugada de sexta-feira (17), na casa da família, na região de Jacaraípe, na Serra, Grande Vitória.

Quem são as vítimas?

Luiz Carlos Moreira, médico, ex-deputado estadual por três mandatos e ex-vereador da Serra por dois mandatos; sua esposa e os filhos, uma bebê de seis meses e uma criança de 10 anos.

Crime aconteceu em São Francisco, na região de Jacaraípe, na Serra. (Luciney Araújo) Crédito: Luciney Araújo

Como foi a ação?

Segundo relato da esposa do ex-deputado à Polícia Militar , os suspeitos entraram na casa pela sacada do quarto, que fica no segundo andar, depois de quebrarem a vidraça da porta.

A mulher disse ainda que a todo momento a família foi ameaçada pelos assaltantes. O assalto durou cerca de 40 minutos. Câmeras de segurança da residência flagraram parte da ação dos criminosos: um por vez, os homens pularam o muro do imóvel para fugir.

Como eram os suspeitos?

A dona do imóvel também disse à Polícia Militar que os quatro suspeitos aparentavam ser jovens, com idades entre 20 e 30 anos, e sabiam que o dinheiro estava na casa.

De acordo com o boletim da PM, um suspeito tinha cor parda, cabelo preto e liso, e era o mais violento do grupo. Ele agrediu a mulher com chutes. O outro criminoso estava com o cabelo raspado e aparentava ter cerca de 20 anos. O terceiro homem era branco e parecia ter hierarquia sobre os demais assaltantes, segundo a vítima. Já o quarto era mais velho, loiro e usava óculos de grau.

Onde estava o dinheiro?

O dinheiro foi encontrado pelos assaltantes em um compartimento secreto atrás de um móvel da casa.

Por que tanto dinheiro em espécie?

Ao todo, foram roubados mais de R$ 2 milhões em espécie da casa do ex-deputado. De acordo com o boletim da PM, a esposa do ex-deputado disse aos policiais que o dinheiro encontrado no compartimento secreto era da venda de uma fazenda.

Outros R$ 3 mil também levados estavam na bolsa da mulher e seriam para o pagamento de contas. Segundo a vítima, R$ 11 mil seriam referentes ao salário de médico do marido.

O ex-deputado e sua esposa foram procurados desde o sábado (18), mas até a publicação desta reportagem não tinham sido localizados.

Algum suspeito foi preso ou identificado?

Até a publicação desta reportagem, nenhum suspeito tinha sido localizado ou preso pela polícia.

Como estão as investigações?

Polícia Civil informou que o caso segue sob investigação do Departamento Especializado de Investigações Criminais (Deic) e outras informações não serão divulgadas, neste momento, para não atrapalharem as investigações.