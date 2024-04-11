Crimes em Vila Velha: cinco suspeitos de cometer 200 furtos são presos

Cinco pessoas foram presas suspeitas de cometerem pelo menos 200 furtos em Vila Velha. As prisões ocorreram entre janeiro e março deste ano, e foram feitas durante a Operação Zumbi., que contou com equipe do 6º Distrito Policial de Vila Velha e apoio do 4º Batalhão da Polícia Militar. Os crimes foram cometidos nos bairros Glória, Itapuã, Praia da Costa e Centro de Vila Velha.

Os presos são:

Antônio Barros da Silva Filho, Bruna Santana da Silva, Rafael Silva Ramos, Daldy da Silva Siqueira e Thiago da Silva Andrade Crédito: Divulgação | Polícia Civil

Bruna Santana da Silva, de 30 anos - presa em 23 de janeiro. Apontada como autora de arrombamentos a comércio, bancos, clínicas médicas, instituições de ensino e concessionárias de veículos.

Thiago da Silva Andrade, de 41 anos - preso em 8 de março. Suspeito que agia com Bruna é investigado por diversos furtos e arrombamentos.

Rafael Silva Ramos, de 30 anos - preso em 22 de março. Apontado como autor de arrombamentos a bancos em Vila Velha, mas há registros de crimes em outros estabelecimentos diversos.

Daldy da Silva Siqueira, de 42 anos e Antônio Barros da Silva Filho, de 32 anos - presos em 26 de março. Investigados por diversos furtos de bicicletas em Vila Velha, assim como furtos com arrombamentos no mesmo município. São parceiros de crime e sempre davam nomes falsos quando abordados, ambos estavam com mandados de prisão por crimes anteriores. Possuem extensa ficha criminal. Contra Daldy havia mandado de prisão preventiva pelo crime de furto.



Segundo a superintendente de Polícia Regional Metropolitana, delegada Andréia Maria Pereira, os crimes eram cometidos durante a madrugada e, cada autor dos furtos, costumavam realizar de dois a seis arrombamentos a estabelecimentos comerciais por dia. Os principais alvos eram concessionárias de veículos, igrejas, agências bancárias e bicicletas.

Nos vídeos divulgados pela Polícia Civil (veja acima) é possível ver que os suspeitos arrombavam vitrines dos estabelecimentos e quebrava portas de vidros.

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“São moradores em situação de rua, usuários de entorpecentes, e esse trabalho de identificação foi feito em parceria com a PM que está nas ruas”, disse a delegada.

Ainda de acordo com Andréia Maria Pereira, um dos suspeitos usava marreta para arrombar fechadura ou vitrines de vidro. A mulher usava pedras para atirar contra as vitrines. São vários crimes em uma mesma noite.

A Polícia Civil chegou a identificação dos suspeitos com o auxílio da Polícia Militar. “A PM, pelas imagens, conseguiu identificar esses moradores em situação de rua. furto de bicicletas”, informou a superintendente de Polícia Regional Metropolitana.

“Essa é a importância do boletim de ocorrência para podermos identificar a área, o modus operandi e chegarmos até o autor, se não é notificado não temos como apurar", finalizou Andréia Maria.