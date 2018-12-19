Crime na praia: homem é assassinado na Ponta da Fruta, em Vila Velha

Um homem morreu após ser baleado na praia de Ponta da Fruta, em Vila Velha, por volta das 18h desta terça-feira (18). De acordo com a Polícia Militar (PM), uma pessoa teria entrado armada no balneário, atirado contra a vítima e, posteriormente, fugido. Após o crime, o local ficou cheio de curiosos, dentre eles, crianças.
A PM informou, ainda, que a vítima, identificada como Gabriel Costa Silva*, de 21 anos, residia na Barra do Jucu, no mesmo município, mas estava hospedada na Ponta da Fruta. Ele foi alvejado com dois tiros, um nas costas e um no peitoral.
*Anteriormente, a Polícia Civil havia informado o sobrenome e a idade da vítima incorretamente.
A perícia da Polícia Civil também foi acionada para apurar o caso. Duas pessoas foram detidas e encaminhadas para a Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa.
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