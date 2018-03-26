Crime na Piedade: jovem foi assassinado no dia do aniversário do filho

Damião Marcos Reis, de 22 anos, com o filho Crédito: Reprodução/TV Gazeta

Se não bastasse toda dor da família ao perder os irmãos Damião Marcos Reis, de 22 anos, e Ruan Reis, de 19 anos, neste domingo (25), no Morro da Piedade, em Vitória, no dia da execução, o filho de Damião fez aniversário. A informação consta na nota de solidariedade à família divulgada pela Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Espírito Santo (OAB/ES).

Damião, que era passista e pedreiro, tentou impedir que o irmão Ruan fosse morto por criminosos e entrou na frente dele na hora dos disparos e acabou sendo também vítima do ataque.

Após as mortes com mais de 40 tiros, entidades sociais se manifestaram. Entre elas, a OAB/ES, o Instituto Raízes da Piedade, a Pastoral da Juventude, a escola de samba Novo Império e o Movimento Negro. Veja a repercussão.

OAB/ES

Na noite deste domingo, a Ordem dos Advogados publicou uma nota de solidariedade em seu site repudiando o extermínio da juventude negra. "A OAB/ES, por meio da Diretoria de Direitos Humanos, no seu dever humanitário, ético e político, vem perante a toda sociedade capixaba, manifestar solidariedade à família dos jovens irmãos Damião de 22 anos e Ruan de 19 anos, executados com mais de 60 disparos de arma de fogo na madrugada deste domingo".

ANIVERSÁRIO DO FILHO

A entidade destacou detalhes da vida dos irmãos, como o aniversário do filho de Damião no dia da morte do pai. "Ruan acabara de concluir ensino médio, atuava em um projeto social e era apaixonado por capoeira; Damião era pedreiro, passista da escola de samba Unidos da Piedade, atuava em um projeto social e morreu no dia em que seu filho fazia um ano de vida. Damião morreu tentando salvar a vida de seu irmão que estava sendo levado, por engano. A família, tradicional na Piedade, agora se vê dilacerada pela dor que a violência provoca e pelo vazio que jamais será preenchido. Dois jovens negros e moradores da periferia, foram executados; seus velórios se transformarão em luta, pois esse ciclo perverso precisa ter fim."

Apesar de a nota da OAB dizer que o menino completou 1 ano, segundo informações do padre Kelder Brandão e pessoas próximas, o aniversário da criança era de 2 anos.

A nota termina com um questionamento: "Dois jovens negros pobres foram executados com 60 disparos de arma de fogo, passarão a compor as estatísticas de 2018. E agora? Agora precisamos responder a pergunta: O QUE ESTAMOS FAZENDO ENTRE UM HOMICÍDIO E OUTRO?", conclui.

INSTITUTO RAÍZES: 'AVÔ FUNDADOR DA PIEDADE'

O Instituto Raízes da Piedade, que desenvolve ações sociais na comunidade, fez uma publicação no Facebook na qual lamenta o assassinato dos irmãos Rua e Damião Reis. Em nota, o grupo destaca o envolvimento dos jovens com as ações sociais, além de lembrar que eles são parte de uma família tradicional da região.

Os dois jovens moravam na comunidade, atuavam em ações coletivas sociais, sambistas (Damião era passista da escola e seu avô Ailton Canário foi fundador) e eram membros de uma das mais tradicionais família do bairro, diz parte da mensagem

Eles também pediram a colaboração de toda a população para a construção de uma sociedade mais justa e pacífica.

Precisamos de todos vocês para superar essa violência que nos atinge, diz trecho da nota.

MOVIMENTO NEGRO

O Círculo Palmarino, organização nacional do movimento negro, também lamentou, no Facebook, a morte dos irmãos Ruan e Damião e prestou solidariedade à família dos jovens.

Comunidade reconhecida por ser o berço do samba capixaba enfrenta graves problemas em relação à segurança pública. As mortes de Damião e Ruan se somam a uma série de violações de direitos vivida pelas moradoras e moradores, diz parte do manifesto.

NOVO IMPÉRIO

A escola de samba Novo Império, de Caratoíra, também se manifestou sobre o caso, e diz que trata-se de um crime bárbaro. A notícia das mortes, que ocorreram na madrugada de domingo, nos deixa perplexos e profundamente tristes, diz trecho do texto publicado no Facebook da agremiação.

PASTORAL E PADRE SE MANIFESTAM

A Pastoral da Juventude (PJ) divulgou uma nota lamentando a morte de Ruan e Damião. Nota do grupo no Facebook diz que Damião fez parte da PJ da Paróquia Nossa Senhora da Vitória (Catedral) e era conhecido pelo sorriso largo e uma maneira leve de levar a vida. Ainda na nota, a pastoral afirma que crime escancara a brutalidade da violência que tem cor, classe social e endereço em nosso país.

Também circulou nas redes sociais uma parte da homilia do padre Kelder Brandão, da Paróquia Santa Teresa de Calcutá, em Itararé, que lembrou o crime. Quando permitimos que vidas sejam sacrificadas porque são vidas jovens, pretas e pobres (...). Vidas matadas pela violência que reproduzimos ou que permitimos ser reproduzida nos nossos dias, como foi morta a vida do Filho de Deus.