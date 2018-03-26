Crime na Piedade: jovem foi assassinado no dia do aniversário do filho

Se não bastasse toda dor da família ao perder os irmãos Damião Marcos Reis, de 22 anos, e Ruan Reis, de 19 anos, neste domingo (25), no Morro da Piedade, em Vitória, no dia da execução, o filho de Damião fez aniversário. A informação consta na nota de solidariedade à família divulgada pela Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Espírito Santo (OAB/ES).
Damião, que era passista e pedreiro, tentou impedir que o irmão Ruan fosse morto por criminosos e entrou na frente dele na hora dos disparos e acabou sendo também vítima do ataque.
Após as mortes com mais de 40 tiros, entidades sociais se manifestaram. Entre elas, a OAB/ES, o Instituto Raízes da Piedade, a Pastoral da Juventude, a escola de samba Novo Império e o Movimento Negro. Veja a repercussão.
OAB/ES
Na noite deste domingo, a Ordem dos Advogados publicou uma nota de solidariedade em seu site repudiando o extermínio da juventude negra. "A OAB/ES, por meio da Diretoria de Direitos Humanos, no seu dever humanitário, ético e político, vem perante a toda sociedade capixaba, manifestar solidariedade à família dos jovens irmãos Damião de 22 anos e Ruan de 19 anos, executados com mais de 60 disparos de arma de fogo na madrugada deste domingo".
ANIVERSÁRIO DO FILHO
A entidade destacou detalhes da vida dos irmãos, como o aniversário do filho de Damião no dia da morte do pai. "Ruan acabara de concluir ensino médio, atuava em um projeto social e era apaixonado por capoeira; Damião era pedreiro, passista da escola de samba Unidos da Piedade, atuava em um projeto social e morreu no dia em que seu filho fazia um ano de vida. Damião morreu tentando salvar a vida de seu irmão que estava sendo levado, por engano. A família, tradicional na Piedade, agora se vê dilacerada pela dor que a violência provoca e pelo vazio que jamais será preenchido. Dois jovens negros e moradores da periferia, foram executados; seus velórios se transformarão em luta, pois esse ciclo perverso precisa ter fim."
Apesar de a nota da OAB dizer que o menino completou 1 ano, segundo informações do padre Kelder Brandão e pessoas próximas, o aniversário da criança era de 2 anos.
A nota termina com um questionamento: "Dois jovens negros pobres foram executados com 60 disparos de arma de fogo, passarão a compor as estatísticas de 2018. E agora? Agora precisamos responder a pergunta: O QUE ESTAMOS FAZENDO ENTRE UM HOMICÍDIO E OUTRO?", conclui.
INSTITUTO RAÍZES: 'AVÔ FUNDADOR DA PIEDADE'
O Instituto Raízes da Piedade, que desenvolve ações sociais na comunidade, fez uma publicação no Facebook na qual lamenta o assassinato dos irmãos Rua e Damião Reis. Em nota, o grupo destaca o envolvimento dos jovens com as ações sociais, além de lembrar que eles são parte de uma família tradicional da região.
Os dois jovens moravam na comunidade, atuavam em ações coletivas sociais, sambistas (Damião era passista da escola e seu avô Ailton Canário foi fundador) e eram membros de uma das mais tradicionais família do bairro, diz parte da mensagem
Eles também pediram a colaboração de toda a população para a construção de uma sociedade mais justa e pacífica.
Precisamos de todos vocês para superar essa violência que nos atinge, diz trecho da nota.
MOVIMENTO NEGRO
O Círculo Palmarino, organização nacional do movimento negro, também lamentou, no Facebook, a morte dos irmãos Ruan e Damião e prestou solidariedade à família dos jovens.
Comunidade reconhecida por ser o berço do samba capixaba enfrenta graves problemas em relação à segurança pública. As mortes de Damião e Ruan se somam a uma série de violações de direitos vivida pelas moradoras e moradores, diz parte do manifesto.
NOVO IMPÉRIO
A escola de samba Novo Império, de Caratoíra, também se manifestou sobre o caso, e diz que trata-se de um crime bárbaro. A notícia das mortes, que ocorreram na madrugada de domingo, nos deixa perplexos e profundamente tristes, diz trecho do texto publicado no Facebook da agremiação.
PASTORAL E PADRE SE MANIFESTAM
A Pastoral da Juventude (PJ) divulgou uma nota lamentando a morte de Ruan e Damião. Nota do grupo no Facebook diz que Damião fez parte da PJ da Paróquia Nossa Senhora da Vitória (Catedral) e era conhecido pelo sorriso largo e uma maneira leve de levar a vida. Ainda na nota, a pastoral afirma que crime escancara a brutalidade da violência que tem cor, classe social e endereço em nosso país.
Também circulou nas redes sociais uma parte da homilia do padre Kelder Brandão, da Paróquia Santa Teresa de Calcutá, em Itararé, que lembrou o crime. Quando permitimos que vidas sejam sacrificadas porque são vidas jovens, pretas e pobres (...). Vidas matadas pela violência que reproduzimos ou que permitimos ser reproduzida nos nossos dias, como foi morta a vida do Filho de Deus.
Com informações de Beatriz Marcarini, Elis Carvalho e Sullivan Silva