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Crueldade

Crime em SP: menina Vitória teve mãos amarradas, diz advogado da família

Corpo da vítima, que permaneceu desaparecida por uma semana, foi encontrado no sábado (16). Polícia investiga as motivações para o crime

Publicado em 19 de Junho de 2018 às 02:42

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 jun 2018 às 02:42
Gabrielly foi encontrada morta, após ficar desaparecida por oito dias Crédito: Arquivo Pessoal
A menina Vitória Gabrielly Vaz, de 12 anos, encontrada morta em Araçariguama, no interior de São Paulo, no sábado, 16, tinha marcas nos pés e nas mãos, como se tivesse sido amarrada. A informação foi dada pelo advogado da família, Roberto Guastelli. A Polícia Civil não confirma informações sobre a investigação, que corre sob sigilo.
A investigação obteve pelo menos dez arquivos com imagens de câmeras do possível trajeto feito de carro pelo suspeito, levando a garota. As imagens estão sendo analisadas. O objetivo é identificar veículos que fizeram o percurso próximo do horário em que ela sumiu.
A investigação indica que Vitória possivelmente conhecia a pessoa que a levou de carro para a morte. Pessoas do círculo de amizades dela estão sendo investigadas. A perícia do Instituto Médico-Legal (IML) ainda não ficou pronta, mas já se sabe que a menina foi estrangulada. Ela também tinha marcas nos braços, o que pode indicar que tentou se defender de uma possível investida sexual.
Gabrielly foi encontrada morta, após ficar desaparecida por oito dias. Ela havia saído de casa no dia 8 para andar de patins e desapareceu. O corpo foi achado em uma mata, à margem da estrada rural de Aparecidinha, a 7 quilômetros do local onde foi vista pela última vez, andando de patins.

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