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Tentativa de feminicídio

Crime em João Neiva: suspeito de mandar matar ex e atirador são presos

Vítima, uma jovem de 22 anos, sofreu atentado dentro de casa; ela contou à polícia que atirador disparou duas vezes, mas ela conseguiu se desvencilhar e fugir
Erika Carvalho

Erika Carvalho

Publicado em 

08 jan 2024 às 13:08

Publicado em 08 de Janeiro de 2024 às 13:08

Caso foi investigado pela Delegacia de João Neiva
Caso foi investigado pela Delegacia de João Neiva Crédito: Divulgação/Sindipol
Dois homens foram presos suspeitos de uma tentativa de feminicídio que aconteceu no dia 26 de dezembro, no Centro de João Neiva, no Norte do Espírito Santo. Um deles é um jovem de 22 anos, apontado pela Polícia Civil como o atirador. Ele foi preso na última quinta-feira (4), em Ibiraçu, na mesma região. O segundo preso é ex-companheiro da vítima, de 26 anos e, segundo a corporação, seria o mandante do crime. Ele encontrado em Bairro de Fátima, em João Neiva.
A vítima é uma moça de 22 anos, que sofreu o atentado dentro da própria casa. Segundo a Polícia Civil, na época, ela disse que o atirador a pegou pelo cabelo e desferiu dois tiros em direção ao rosto dela. A vítima conseguiu se debater e virar o rosto, fugindo dos tiros, mas fagulhas queimaram o cabelo dela.
Segundo o titular da Delegacia de Polícia (DP) de João Neiva, delegado Leandro Sperandio, as investigações foram iniciadas imediatamente. “A partir das diligências, a equipe da DP de João Neiva constatou que se tratava de um crime passional. O ex-companheiro tramou a morte da vítima, pedindo para que um comparsa a matasse”, explicou.
A Polícia Civil informou também que depois disso identificou os suspeitos e pediu ao Poder Judiciário pela prisão deles. O homem de 22 anos foi então, encontrado em Ibiraçu e posteriormente levado a para a Delegacia Regional de Aracruz, onde passou pelos procedimentos de praxe e, em seguida, encaminhado ao Sistema Prisional.
No dia seguinte da prisão dele, a equipe da Delegacia de Polícia de João Neiva recebeu informações de que o suspeito de ser o mandante tinha voltado para a cidade e estava escondido na casa de parentes. “Os policiais realizaram um monitoramento até identificar o endereço e, de posse das informações, fizemos um cerco. O investigado tentou fugir, pulando para residências vizinhas, mas acabou sendo encontrado na despensa de uma residência, escondido embaixo da pia”, explicou Sperandio.
O suspeito de ser o mandante do crime foi conduzido à Delegacia de Polícia de João Neiva, onde prestou depoimento e, em seguida, foi encaminhado ao Sistema Prisional.

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