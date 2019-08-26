Crime contra idosa que deixou bilhete antes de morrer no ES segue impune

Crédito: Gazeta Online

a vítima escreveu um bilhete e apontou o suspeito pelo crime: o vizinho Flávio Loureiro. Mesmo identificado pela polícia, o acusado conseguiu fugir e ainda não foi detido. Antes de morrer,e apontou o suspeito pelo crime: o vizinho Flávio Loureiro. Mesmo identificado pela polícia, o acusado conseguiu fugir e ainda não foi detido.

Morando na Itália, um filho da vítima vem ao Brasil de tempos em tempos visitar os familiares. E toda vez que ele vem, a saudade da mãe aperta. "É um vazio imenso porque ela sempre esteve presente ao nosso lado. Eu venho para Colatina, mas sempre com o coração apertado. A saudade só aumenta", lamentou. Com medo, ele pediu para não ser identificado.

Mas, para o filho de Maria do Carmo, o pior é ver que o crime ainda não teve Justiça.

A dor da impunidade é o pior sentimento. É triste saber que ela não está mais aqui e a pessoa que cometeu essa atrocidade continua livre, gozando da liberdade, e ainda não está respondendo pelo crime bárbaro que cometeu

INVESTIGAÇÕES

Mesmo de longe, o familiar contou que acompanha as investigações e sempre procura a Polícia Civil quando está em Colatina. "Quando venho ao Brasil, vejo que a polícia tem feito um bom trabalho, é sempre muito prestativa e tem nos dado apoio. Mas, infelizmente, o suspeito ainda não foi encontrado", reclama.

Para ver o acusado pelo crime atrás das grades, o filho da vítima pede a ajuda da população.

Pelo que a polícia tem nos passado, tudo indica que ele possa estar na Grande Vitória. Então, o que a gente espera é o apoio da sociedade para que, se ele for encontrado, entrarem em contato com a polícia pra que ele seja capturado e responda pelo crime

O TRABALHO DA POLÍCIA

Flávio Loureiro, apontado pela polícia como autor do assassinato de uma idosa em Colatina Crédito: Polícia Civil | Divulgação

O delegado João Seidel, responsável pelas investigações, informou que buscas foram realizadas em Santa Teresa e na região de Colatina na época do crime, mas Flávio não foi encontrado. "Há informações de que ele estaria escondido na Grande Vitória e teria sido visto na região da Serra. Até encaminhamos policiais para o local, mas ele não foi encontrado", explicou.

Seidel também pede a ajuda dos moradores da região para que o suspeito seja encontrado. "A gente pede a colaboração da sociedade para que nos apresente qualquer novidade pelo Ciodes 190 ou pelo Disque-Denúncia 181", ressaltou.

Em nota, a Polícia Civil destacou que inquérito policial foi concluído e relatado a Justiça. “O mandado de prisão está em aberto e qualquer agência de segurança pode cumprir as prisões, a partir da expedição dos mandados pelo Judiciário”, conclui a nota.

O CRIME

Na ocasião, a Polícia Civil informou que, no dia 17 de março de 2018, Flávio invadiu a casa de Maria do Carmo. O suspeito era vizinho da vítima, morava na casa de uma avó dele. O acusado desconfiou que a idosa guardava dinheiro em casa, pois ela chegou a morar na Itália por quatro anos, ou então ele acreditava que ela recebia alguma quantia dos filhos, que moram no país europeu.

apontando o vizinho como autor do crime. “Foi neto Melissa roubou”, diz o recado escrito a caneta em uma folha de caderno, suja com sangue. A vítima foi socorrida e levada a um hospital, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. Segundo as investigações, foram levados cerca de 600 euros da residência de Maria do Carmo. Além de levar o dinheiro, Flávio é suspeito de ter esfaqueado a vítima. Mesmo ensanguentada e ferida no pescoço, ela conseguiu escrever um bilhete. “Foi neto Melissa roubou”, diz o recado escrito a caneta em uma folha de caderno, suja com sangue. A vítima foi socorrida e levada a um hospital, mas não resistiu aos ferimentos e morreu.