Violência

Crianças são encontradas em situação precária e mãe é presa por abandono em Cariacica

Segundo o boletim de ocorrência da Polícia Militar, a criança mais velha ainda teria dito ao conselheiro tutelar que era vítima de abuso sexual por parte do padrasto

Ainda conforme o boletim da PM, os militares foram acionados após uma denúncia de que as crianças eram deixadas sozinhas em casa desde as 5h da manhã, sem comida. O local onde as crianças foram encontradas é descrito no registro da corporação como insalubre. (Veja imagens abaixo).>