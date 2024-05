Violência contra a mulher

Crianças chamam PM ao verem mãe sendo agredida pelo padrasto em Vitória

As crianças têm nove e 12 anos e caso aconteceu na região de São Pedro, no último domingo (5); suspeito ainda trancou o filho mais novo do casal, de dois anos, no quarto

Local onde crianças pediram socorro na região de São Pedro, em Vitória. (Oliveira Alves)

Mesmo com pouca idade, duas crianças – de nove e 12 anos – saíram de casa e correram para pedir ajuda da polícia ao verem a mãe ser agredida pelo padrasto, na região de São Pedro, em Vitória, no último domingo (5). O homem, de 30 anos, acabou preso.

O caso aconteceu na casa da família. Segundo a vítima, de 37 anos, o marido dela usou drogas e bebeu cachaça logo cedo. Depois, pegou o celular da esposa e disse que não iria devolver. Os dois brigaram, o homem a agrediu e pegou o filho mais novo do casal, de dois anos, trancando a criança no quarto. O menino ficou lá por cerca de duas horas.

Vendo a situação, as crianças mais velhas ficaram desesperadas. "Eles viram os xingamentos, ele fazendo tudo (agressões), e disseram: 'Mãe, eu não aguento mais ver a senhora sofrer, vou chamar a polícia'. Eu falei: 'Pode ir lá que eu vou tentar pegar seu irmão'. Aí eles chamaram a polícia", relatou a vítima em entrevista ao repórter Caíque Verli, da TV Gazeta.

As crianças andaram por cerca de 200 metros até a sede da PM no bairro e pediram ajuda. Os agentes foram até lá e prenderam o suspeito. A vítima recuperou o filho mais novo e todos foram para a delegacia.

O suspeito foi autuado em flagrante por lesão corporal e levado para o Centro de Triagem de Viana (CTV). Ele não será identificado para não expor as identidades das crianças, conforme prevê o Estatuto da Criança e do Adolescente (Ecriad),

Mulher quis terminar

Ainda conforme apuração do repórter Caíque Verli, da TV Gazeta, o casal está junto há 6 anos. Como o marido usa drogas, a vida da família não é fácil. Em apenas quatro meses, ele já chegou a gastar R$ 3 mil com entorpecentes. Por conta dessa situação, a vítima quis se separar.

"Eu falei para ele sair de casa porque seria melhor para nós dois. Eu não tenho mais nada em casa, nem um guarda-roupa. Ele disse que iria sair no dia 30, mas não saiu. Eu falei que queria me separar e ele não queria. Agora aconteceu isso", desabafou.

Agora, a mulher espera que ele cumpra a pena pelo crime. "O quero justiça e que, quando ele sair, que ele mude. E que Deus ajude ele para ele possa sair desse vício. Não penso em voltar com ele", ponderou.

