Criança morre afogada em piscina durante passeio de férias na Serra

Portão da chácara onde a criança morreu Crédito: Rodrigo Maia

Uma criança de 6 anos morreu afogada ao cair na piscina de uma chácara, em Estância Monazítica, na Serra, na tarde desta quarta-feira (18). O menino participava de um passeio de férias de um abrigo, com cerca de 20 crianças e adolescentes, de 4 a 16 anos, e oito cuidadores.

De acordo com investigadores do Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), o menino Marcos Daniel Viturini, de 6 anos, vivia no abrigo Instituto da Vida, na Serra, mas não soube informar há quanto tempo. Ainda segundo a DHPP, o Instituto, que possui várias casas que abrigam crianças abandonadas e com deficiências, organizou um passeio de férias.

Na semana passada, as meninas passaram três tardes na chácara. Já nesta quarta, foi a vez dos meninos. A ideia era passar a tarde no local, retornar para a instituição pela noite para pernoitar e voltar para a chácara no dia seguinte e na sexta-feira.

No local há duas piscinas, uma para adultos e outra para criança, além de quatro casas. Pela manhã, os cuidadores fizeram um churrasco. Na hora do almoço, todos foram para um refeitório almoçar. Nesse momento, Marcos Daniel sumiu de vista e só foi localizado às 13h20 pela filha do dono da chácara, boiando na piscina de adultos, de 1,5 metros de profundidade. Segundo a polícia, havia uma cerca no entorno da piscina, que provavelmente a criança pulou.

As testemunhas tentaram reanimar o menino. O Samu foi chamado, também tentou reanimá-lo, mas constataram que ele já estava morto. Segundo investigadores da DHPP, inicialmente a polícia trabalha com a hipótese de acidente. O caso será investigado pela Polícia Civil.

INSTITUTO

Na manhã desta quinta-feira (19), o Instituto vida publicou uma nota lamentado a morte de Marcos Daniel e explicando as circunstâncias do afogamento. Leia a nota na íntegra:

O Instituto vida, com profundo pesar lamenta o falecimento do menor Marcos Daniel Viturini. O Instituto Vida, há 18 anos desenvolve um trabalho social de acolhimento de menores e adolescentes, em total acordo com as leis vigentes, Constituição Federal e Estatuto da Criança e adolescente, trabalho fortalecido no amor e carinho e muito rigor com as leis estabelecidas por nosso país.

Ocorre que em uma atividade realizada fora de nossas casas, com envolvimento de toda equipe, justamente para buscar a convivência entre irmãos, interação entre os abrigados, com foco no lazer destas crianças, pois se encontram em período de férias, uma das crianças, Marcos Daniel, sem autorização para voltar à atividade na piscina, que possui proteção para seu acesso, foi escondido à área em que fica a piscina.

Finalizado o período do almoço, as crianças iriam retornar as atividades de brincadeiras e recreação, momento em que o verificou-se que o menor Marcos Daniel estava dentro da piscina.

Rapidamente todos se mobilizaram para retira-lo de lá e realizar todos os procedimentos de primeiro socorros, assim também entraram em contato com o SAMU, que chegou depois de muito tempo, e depois que os médicos do SAMU realizaram os procedimentos cabíveis, fomos notificados de que a criança foi a óbito.

O Instituto Vida, através de todos seus funcionários, se coloca a disposição para prestar todos os esclarecimentos à justiça e aos familiares deste fatídico acidente que ocorreu em um momento de lazer e férias das crianças abrigadas. O Instituto sempre presou pelo melhor acolhimento e bem estar das crianças por ele abrigadas, e infelizmente por um acidente estamos sofrendo a dor da perda desta criança.

Neste momento de profunda tristeza e abalo de todos que estão intimamente ligados ao acolhimento deste menor, todos os funcionários, com muita tristeza buscarão continuar este trabalho tão árduo, realizado há 18 anos com excelência, onde realizamos acolhimento, preparação para que a criança volte a sua família ou seja adotada por outra, mas sempre preocupados que neste período de transição ela seja amada e tenha nossas casas como um lar.

Todos nós estamos muito abalados com o acidente ocorrido, mais deixamos claro nossa total disposição para quaisquer esclarecimentos.