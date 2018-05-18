Criança é encontrada sozinha em ponto de ônibus na Serra

Criança é encontrada após ser deixada em avenida na Serra Crédito: Twitter/cappixaba

Uma criança foi encontrada em um ponto de ônibus na BR 101, próximo à avenida Eudes Scherrer, na Serra, por volta das 14h da tarde desta sexta-feira (17). Segundo relatos de um motorista que presenciou a cena, uma mulher, que seria a mãe do garoto, parou o carro e logo em seguida a criança saiu do veículo e seguiu para o ponto de ônibus.

Segundo o motorista William Moreira, a mulher dirigia um carro vermelho de quatro portas. Assim que William viu a cena, ele estacionou o carro que conduzia e abordou a mulher, perguntando se ela ia deixar a criança sozinha naquele local.

"'Você vai deixar o menino sozinho aí?' Foi o que que perguntei quando vi ela dentro do carro. E ela disse que era para eu cuidar dele e arrancou com o carro.", relata o motorista. "Fiquei sem saber o que fazer. O menino deve ter uns três anos, estava usando fralda. A mulher parecia não ser brasileira pelo sotaque. E quando ele viu que o carro desapareceu da sua vista ele começou a chorar muito e a gritar pela mãe. Na hora eu liguei para o Ciodes e avisei sobre o ocorrido", conta.

O Tenente Flávio, que atendeu ao chamado feito ao Ciodes, contou sobre como encontraram a criança. "Foi feito um chamado ao Ciodes dizendo que havia uma criança abandonada em um ponto de ônibus. Fomos ao local e vimos uma criança chorando sem nenhum responsável. O menino chorava muito. Encaminhamos para o Conselho Tutelar.", esclarece.

A coordenadora do Conselho Tutelar de Laranjeiras, Marusa Pereira, disse que o garoto chamava pela mãe por volta das duas horas que ele permaneceu no local. No entanto, de acordo com ela, não foi possível entender muito do que ele falava. O menino chorava muito durante todo o tempo.

"Ele gritava mama, mama. Falou até bastante coisa, mas era tudo muito embolado. Ele é muito pequeno ainda. O garoto não aparentava nenhum ferimento no corpo. Nós o encaminhamos, para o 1º Juizado da Infância e Juventude da Serra". O rosto do menino foi ocultado para preservar a imagem dele.