Criança é baleada na perna durante perseguição policial em Vitória

Uma perseguição policial terminou com uma criança baleada na tarde deste sábado (1º), em Vitória. Um assaltante quebrou o vidro de um carro, roubou uma bolsa e fugiu no veículo em que estava. A Polícia Militar foi acionada e deu início a perseguição, que envolveu nove viaturas e um helicóptero da PM.
O assaltante foi identificado como Cloves de Oliveira, de 49 anos. Ele quebrou o vidro de um carro que estava estacionado na Praça do Papa, na Enseada do Suá, para roubar uma bolsa e depois fugiu.
O veículo onde o bandido estava foi identificado a partir das imagens de videomonitoramento da Guarda Municipal de Vitória. Durante a perseguição, que aconteceu no bairro Ilha de Santa Maria, em Vitória, um policial atirou de dentro da viatura, e um dos tiros acabou acertando uma criança, de 5 anos, na perna que estava na calçada próximo ao local. Ela foi socorrida pelos policiais e encaminhada para o Hospital Infantil de Vitória.
O assaltante, que portava uma arma falsa, tentou fugir, mas foi encontrado próximo ao INSS, na Ilha de Santa Maria. Quando abordado, Cloves entrou em luta corporal com os policiais. Ele foi preso e encaminhado ao DJP de Vitória.
A PM afirma que o suspeito jogou a bolsa pela janela e entrou em uma rua na contramão. Nesse momento, ele quase colidiu com uma viatura envolvida na perseguição.
O carro em que o suspeito estava, segundo a PM, é da esposa de Cloves. Ele foi encaminhado ao DJP de Vitória e na delegacia foi identificado que o suspeito tem outras passagens na polícia por furto e roubo. Ele portava uma arma falsa, que foi apreendida junto com um aparelho de telefone e uma touca preta.
O carro roubado na Praça do Papa, na Enseada do Suá, foi estacionado no local por um grupo de jovens que estava em uma sessão de fotos de formatura. Um dos jovens que estava de carona contou que eles só ficaram sabendo que o bandido roubou a bolsa depois que terminaram as fotos. Quando chegaram onde o veículo estava parado, eles encontram dois agentes da Guarda Municipal no local que explicaram sobre o roubo.