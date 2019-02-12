Criança é baleada durante troca de tiros em Vitória

Homicídio na Prainha de Santo Antonio, Vitória Crédito: Marcelo Prest

Santo Antônio, em Vitória, às 17h30 desta segunda-feira (11). Durante o tiroteio, o jovem Henrique Salles Siqueira, 26 anos, foi morto com um tiro na cabeça. A menina foi levada para o hospital pelos familiares. Uma menina de 3 anos foi atingida por uma bala perdida enquanto tomava café na varanda de casa no bairro, em, às 17h30 desta segunda-feira (11). Durante o tiroteio, o jovem Henrique Salles Siqueira, 26 anos, foi morto com um tiro na cabeça. A menina foi levada para o hospital pelos familiares.

Polícia Militar que um grupo de homens conversava no meio da rua Dayse Messias de Lima quando Henrique e um comparsa teriam chegado em uma moto vermelha. Henrique usava uma máscara da série “La Casa de Papel” na hora do crime. Da garupa, ele desceu atirando contra um jovem que estava na rua. Testemunhas contaram àque um grupo de homens conversava no meio da rua Dayse Messias de Lima quando Henrique e um comparsa teriam chegado em uma moto vermelha. Henrique usava uma máscara da série “La Casa de Papel” na hora do crime. Da garupa, ele desceu atirando contra um jovem que estava na rua.

Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) apuram de onde partiu o disparo que atingiu a menina. O alvo teria revidado e um dos tiros atingiu a cabeça de Henrique, que morreu no local. O piloto da moto fugiu. Investigadores doapuram de onde partiu o disparo que atingiu a menina.

Aos policiais civis, testemunhas contaram que Henrique teria perseguido o rival, que correu até o quintal da casa que a menina mora. O imóvel não tem muro. Ao subir a escada que dá acesso à entrada da casa, no segundo andar, o alvo de Henrique revidou os tiros, acertando a cabeça do jovem. Nesse momento, um disparo atingiu o abdômen da menina. Um carro que estava na garagem também foi atingido. O alvo dos disparos de Henrique conseguiu fugir.

Homicídio na Prainha de Santo Antonio, Vitória Crédito: Marcelo Prest

SOCORRO

A avó da criança, uma manicure de 49 anos, estava dentro de casa quando foi procurada pela neta. “Quando entendi que ela tinha sido baleada, tentei estancar o sangue e desci para pedir ajuda com ela no colo”, relembrou.

Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para o Hospital Infantil. Ainda na noite desta segunda-feira, a garota foi submetida a uma cirurgia. Segundo a avó dela, o quadro de saúde é estável. Gritando por socorro, a avó e a menina foram levadas de carro por um vizinho ao Pronto-Atendimento de São Pedro. De lá, a menina foi encaminhada por uma ambulância dopara o Hospital Infantil. Ainda na noite desta segunda-feira, a garota foi submetida a uma cirurgia. Segundo a avó dela, o quadro de saúde é estável.

No local do crime, peritos encontraram seis cápsulas no chão. Duas delas são de pistola calibre 380. A arma usada por Henrique teria sido furtado. Com ele, peritos encontraram um pente de pistola carregado. O calibre não foi informado.

O caso será investigado pela Delegacia Especializada de Homicídios de Proteção à Pessoa (DHPP) de Vitória.

PASTOR FAZ APELO AOS JOVENS

“Essa guerra está sendo gerada pela disputa por um poderzinho, um dinheirinho. E com isso, tem um amigo matando o outro. Isso não leva ninguém a lugar nenhum a não ser à morte”.

A declaração é do pastor Rogério Souza, 40 anos. Por cerca de 15 minutos, ele fez uma pregação no local do crime para quem aguardava a chegada dos peritos e a retirada do corpo de Henrique Salles Siqueira morto na tarde de ontem.

Antes de se tornar pastor da Assembleia de Deus (Ministério Cadeeso) de Santo Antônio, Rogério disse que já atuou com o tráfico de drogas no bairro.

“Dos 8 aos 18 anos de idade, eu participei do tráfico. Fui gerente. Aos 18 anos, fui preso e não morri. Entendi que Deus tinha me dado uma segunda chance”, disse.

Durante a pregação, o pastor lembrou do tempo em que era traficante. Segundo ele, familiares e amigos diziam que ele não viveria mais do que 18 anos.

“Muitos meninos participam do movimento do tráfico. Saiam dessa vida. Vocês não vão viver por muito tempo. Se vocês morrerem sem Jesus, não adianta”, disse Rogério, durante a pregação. Atentos, crianças, adolescentes e adultos ouviram o pastor sem qualquer manifestação.