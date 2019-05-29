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Bairro das Laranjeiras

Criança é atingida por bala perdida na Serra

O menino, de oito anos, foi socorrido por familiares e levado até um hospital particular do município

Publicado em 

28 mai 2019 às 21:08

Publicado em 28 de Maio de 2019 às 21:08

Uma criança de oito anos foi atingida por uma bala perdida por volta das 10h30 da manhã desta terça-feira (28) no bairro das Laranjeiras, na Grande Jacaraípe, no município da Serra.
De acordo com a Polícia Militar, a equipe que esteve no local foi informada que a vítima havia sido socorrida por familiares e levada até um hospital particular.
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De acordo com a mãe do menino, que deu um depoimento para PM, ela estava entrando no estacionamento de um supermercado do bairro quando ouviu vários disparos e percebeu que o filho havia sido alvejado na lateral da coxa.
A Polícia Civil informou que, até o momento, nenhum suspeito foi detido e que o caso seguirá sob investigação da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) da Serra.
> Passageiro é detido após se masturbar dentro de ônibus em Vila Velha
"Outras informações não serão passadas, no momento, para não atrapalhar o andamento das investigações", disse o órgão em nota. A polícia disse que conta, também, com a colaboração da população.
Qualquer contribuição para identificação de suspeitos podem ser feitas por meio do Disque-Denúncia 181 ou pelo disquedenuncia181.es.gov.br, onde é possível a pessoa anexar imagens e vídeos de ações criminosas. O sigilo e anonimato são garantidos.

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