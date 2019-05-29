Criança é atingida por bala perdida na Serra

Laranjeiras, na Grande Jacaraípe, no município da Serra. Uma criança de oito anos foi atingida por uma bala perdida por volta das 10h30 da manhã desta terça-feira (28) no bairro das, na Grande Jacaraípe, no município da

Polícia Militar, a equipe que esteve no local foi informada que a vítima havia sido socorrida por familiares e levada até um hospital particular. De acordo com a, a equipe que esteve no local foi informada que a vítima havia sido socorrida por familiares e levada até um hospital particular.

De acordo com a mãe do menino, que deu um depoimento para PM, ela estava entrando no estacionamento de um supermercado do bairro quando ouviu vários disparos e percebeu que o filho havia sido alvejado na lateral da coxa.

Polícia Civil informou que, até o momento, nenhum suspeito foi detido e que o caso seguirá sob investigação da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) da Serra. informou que, até o momento, nenhum suspeito foi detido e que o caso seguirá sob investigação da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) da Serra.

"Outras informações não serão passadas, no momento, para não atrapalhar o andamento das investigações", disse o órgão em nota. A polícia disse que conta, também, com a colaboração da população.