Criança de 9 anos é estuprada em Itapemirim

O caso de um abuso sexual envolvendo uma menina de nove anos é investigado pela Polícia Civil de Itapemirim , Litoral Sul do Estado. Segundo a Polícia Militar , a denúncia foi feita na noite desta quarta-feira (19) e o suspeito, de 17 anos, foi detido. A menina diz ter sido abusada na terça e quarta.

De acordo com o delegado de plantão em Itapemirim, Thiago Viana, o suspeito de 17 anos é amigo de um primo da vítima e frequentava a localidade, no interior do município. Na terça-feira, quando a menina estava sozinha em casa, ela foi levada para um terreiro, teve a boca tapada e foi violentada.

No segundo estupro, ela foi levada para um terreno. Porém, começaram a surgir boatos de que o rapaz havia abusado de uma menina. Após os crimes, a menina afirma que foi ameaçada, caso contasse para alguém.

Ele procurou a mãe da vítima para contar que os boatos sobre ele e a menina eram mentira. Em conversa com a mãe, a menina acabou confessando os abusos. A mãe levou a menina ao hospital e o adolescente acompanhou as duas, relata o delegado.

A equipe médica do Hospital Evangélico de Itapemirim acionou o Conselho Tutelar e militares para denunciar o caso. O rapaz foi detido no pátio da unidade, porém, na delegacia negou todo o caso. Ele ainda será apresentado ao Ministério Público do Espírito Santo pela suspeita de estupro de vulnerável e ameaça.