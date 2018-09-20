Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Violência

Criança de 9 anos é estuprada em Itapemirim

Acusado é amigo de um primo da vítima
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 set 2018 às 17:04

Publicado em 20 de Setembro de 2018 às 17:04

O caso de um abuso sexual envolvendo uma menina de nove anos é investigado pela Polícia Civil de Itapemirim, Litoral Sul do Estado. Segundo a Polícia Militar, a denúncia foi feita na noite desta quarta-feira (19) e o suspeito, de 17 anos, foi detido. A menina diz ter sido abusada na terça e quarta.
De acordo com o delegado de plantão em Itapemirim, Thiago Viana, o suspeito de 17 anos é amigo de um primo da vítima e frequentava a localidade, no interior do município. Na terça-feira, quando a menina estava sozinha em casa, ela foi levada para um terreiro, teve a boca tapada e foi violentada.
No segundo estupro, ela foi levada para um terreno. Porém, começaram a surgir boatos de que o rapaz havia abusado de uma menina. Após os crimes, a menina afirma que foi ameaçada, caso contasse para alguém.
Ele procurou a mãe da vítima para contar que os boatos sobre ele e a menina eram mentira. Em conversa com a mãe, a menina acabou confessando os abusos. A mãe levou a menina ao hospital e o adolescente acompanhou as duas, relata o delegado.
A equipe médica do Hospital Evangélico de Itapemirim acionou o Conselho Tutelar e militares para denunciar o caso. O rapaz foi detido no pátio da unidade, porém, na delegacia negou todo o caso. Ele ainda será apresentado ao Ministério Público do Espírito Santo pela suspeita de estupro de vulnerável e ameaça.
A menina foi encaminhada ao Serviço Médico Legal de Cachoeiro de Itapemirim para exame de corpo delito.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Feriado santo começa com tempo firme, mas deve terminar com chuva no ES
Imagem de destaque
CBN Vitória ao vivo: tire suas dúvidas sobre o Imposto de Renda
Imagem de destaque
O que fazer na Festa da Penha 2026? Confira dicas de lugares em Vila Velha

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados