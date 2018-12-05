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Norte do ES

Correios de Sooretama é assaltado mais uma vez

Neste ano, a agência já tinha sido alvo de bandidos em março. Em outubro do ano passado, outro roubo aconteceu no local

Publicado em 05 de Dezembro de 2018 às 16:01

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 dez 2018 às 16:01
Agência dos Correios em Sooretama foi novamente assaltada Crédito: Reprodução/ TV Gazeta
A agência dos Correios de Sooretama, região Norte do Estado, foi assaltada na manhã desta terça-feira (04). É o segundo roubo realizado no local apenas neste ano. Desta vez, dois criminosos armados renderam funcionários, levaram dinheiro e ainda pegaram as imagens das câmeras de videomonitoramento.
Segundo a Polícia Militar, testemunhas contaram que dois suspeitos entraram na agência e logo anunciaram o assalto. Os funcionários foram rendidos e os acusados pegaram todo o dinheiro que estava guardado no cofre. Não foi informada a quantia roubada. Além disso, os bandidos levaram o disco rígido com as imagens do sistema de segurança.
Durante o roubo, um dos assaltantes era orientado por telefone por alguém que informava sobre o que acontecia nas ruas próximas à agência. Após o roubo, os criminosos saíram da agência caminhando em direção a uma rua próxima e não foram mais vistos. A PM realizou buscas na região, mas os suspeitos não foram encontrados.
Em nota, a assessoria dos Correios confirmaram o assalto à agência de Sooretama, mas não passou detalhes do delito seguindo a política de segurança da empresa. A Polícia Federal foi acionada e investiga o caso. A unidade encontra-se fechada para reparos, diz a nota. Por conta disso, quem precisar dos serviços dos Correios no município vai precisar procurar uma das agências da região, como em Linhares, Jaguaré, Rio Bananal ou Vila Valério, ressaltou a nota.
OUTROS ASSALTOS
Em março deste ano, a mesma agência foi alvo de quatro suspeitos. Dois dos acusados estavam armados com pistolas. Uma dupla roubou o dinheiro do cofre e a outra ficou na entrada, rendendo quem chegava no local. O HD que armazenava as imagens do circuito de segurança também foi levado.
Já em outubro do ano passado, três criminosos armados roubaram dinheiro do caixa, algumas encomendas e o sistema de videomonitoramento da unidade. Um dos suspeitos chegou a pedir que um funcionário retirasse a camisa do uniforme para que ele vestisse. Dessa forma, disfarçado, o bandido ficou na porta da agência e rendeu os clientes.
 

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